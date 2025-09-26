En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
NETANYAHU EN LA ONU
MODELO ANGIE MILLER
NACIMIENTOS EN COLOMBIA
A LA CALLE
LÍO APUESTAS
JHON DURÁN HOY
OSO ONCE CALDAS

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Delegación de Colombia, encabezada por Francia Márquez, abandonó ONU en discurso de Netanyahu

Delegación de Colombia, encabezada por Francia Márquez, abandonó ONU en discurso de Netanyahu

“Me duele el genocidio de los niños y el pueblo palestino”, expresó la vicepresidenta colombiana, que salió de la Asamblea acompañada por la canciller Rosa Villavicencio.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 26 de sept, 2025
Comparta en:
Delegación de Colombia, encabezada por Francia Márquez, abandonó ONU en discurso de Netanyahu
Cuenta de X de vicepresidenta Francia Márquez - Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad