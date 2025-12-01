Presidente Petro ofrece Cartagena para que "venezolanos se reúnan" en medio de tensión con EE. UU.

En medio de las más recientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por el espacio aéreo del país vecino y sus alrededores, el presidente Gustavo Petro, a través de un mensaje en su cuenta de X, ofreció la ciudad de Cartagena, capital del departamento de Bolívar, para que "los venezolanos, en sus diferentes posiciones, y en su propia diversidad, se reúnan" y encuentren "los caminos para profundizar la democracia".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

"Yo creo que Trump debería aceptar que los venezolanos, en sus diferentes posiciones, y en su propia diversidad, se reunan, puede ser en Caracas, ofrezco Cartagena, para que encuentren los caminos para profundizar la democracia. Una democracia profunda y multicolor", indicó el Jefe de Estado.



Las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos se avivaron luego de que el país norteamericano dio alerta a las aeronaves civiles que operan en el espacio aéreo venezolano a "actuar con precaución" debido a la "situación de seguridad que empeora y la actividad militar intensificada en o alrededor de Venezuela". Esto fue calificado por el gobierno de Maduro como una "amenaza colonialista que pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo".



Este anuncio estuvo acompañado de la noticia de una llamada entre Trump y Maduro para intentar coordinar un encuentro entre ambos, al parecer sin éxito. Aunque inicialmente la información la dio a conocer el New York Times, el presidente estadounidense lo confirmó este domingo a la prensa. "No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica", dijo a bordo del Air Force One.

Publicidad

Por otro lado, según una carta del líder chavista divulgada este domingo, Venezuela pidió a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ayuda para detener la "agresión" de Estados Unidos. "Espero contar con sus mejores esfuerzos para contribuir a detener esta agresión que se gesta con cada vez más fuerza y amenaza seriamente los equilibrios del mercado energético internacional", señaló la misiva leída por la vicepresidenta Delcy Rodríguez durante un comité ministerial de la OPEP.

En la carta, Maduro advirtió que Estados Unidos pretende derrocarlo y apoderarse de las reservas petroleras más grandes del mundo. Una acción militar desde el norte "pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y el mercado mundial", aseguró.



Cancillería habla de advertencia de EE. UU. sobre espacio aéreo de Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia indicó que ve con "preocupación" el anuncio de Estados Unidos sobre el espacio áereo de Venezuela. "En el marco del Convenio de Chicago y de los estándares establecidos por la OACI, Colombia recuerda que toda información aeronáutica que afecte a un espacio aéreo determinado debe ser gestionada o coordinada con el Estado responsable de dicho espacio", indicó en un comunicado.

Publicidad

En ese sentido, afirmó que "la coexistencia de un NOTAM (aviso aéreo) emitido por un tercero, sin la debida coordinación con la autoridad venezolana competente, introduce un elemento de incertidumbre operacional que puede comprometer la claridad, confiabilidad y unidad de la información necesaria para la seguridad de la aviación civil internacional".

El presidente Petro, asimismo, se pronunció a través de su cuenta de X, donde escribió: "El cierre del espacio aéreo de Venezuela es completamente ilegal. La OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) debe reunirse de inmediato. El secretario general de la OACI debe convocar de inmediato la Asamblea. No hay autorización del consejo de seguridad de la ONU para acciones militares sobre nuestro vecino".

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

*Con información de AFP