Centro Democrático saca de la contienda electoral a Miguel Uribe Londoño; esto se sabe

A través de un reciente comunicado, el partido Centro Democrático anunció la salida de Miguel Uribe Londoño de la contienda electoral como precandidato de la agrupación. El padre del exsenador y precandidato asesinado Miguel Uribe Turbay ya no continuará en su proceso con esta agrupación política por, según el oficio divulgado, haber tomado la decisión de renunciar para "apoyar al Dr. de la Espriella".

"El Dr. Abelardo de la Espriella acaba de informar al expresidente Álvaro Uribe que ayer el Dr. Miguel Uribe Londoño lo llamó a expresarle que renunciaba al Centro Democrático para apoyar al Dr. De la Espriella", se lee en una parte del comunicado.

Producto de lo anterior, el partido expresó que agradecía la franqueza de De la Espriella y que continuaría con el proceso de precandidaturas para las demás integrantes del partido, entre las que se encuentran María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín. "El Centro Democrático agradece la franqueza del Dr. De la Espriella, y continuará el proceso con las precandidatas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín", se lee al final del pronunciamiento.



Las conversaciones previas con Álvaro Uribe

El Centro Democrático dijo que el expresidente Álvaro Uribe había recibido mensajes previos de Uribe Londoño; este último le habría solicitado conversar con él durante algunos minutos ya que "estaba por tomar una decisión muy seria con su familia". "En la noche del sábado, el expresidente Álvaro Uribe recibió un mensaje del doctor Uribe Londoño que, en síntesis, le decía que estaba por tomar una decisión muy seria con su familia, que se excusaba de participar en el foro del domingo y que le pedía una reunión de 10 minutos el lunes", se lee en el documento.



Aunque, tiempo después, según se lee en el oficio, el expresidente le manifestó que no iba a poder atender la reunión, el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, se comunicó con el padre del recientemente asesinado exsenador, quien "le anticipó que le enviaría unas preguntas al WhatsApp". Así lo explicó el partido:



"En la noche del domingo el expresidente Álvaro Uribe le comunicó al Dr. Uribe Londoño que por problemas personales no podía atender la reunión solicitada y que cualquier tema lo atendería por mensajes. En la mañana de este lunes, el Dr. Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, habló con el Dr. Uribe Londoño quien le anticipó que le enviaría unas preguntas al WhatsApp".

Comunicado del Centro Democrático sobre la salida de Miguel Uribe como precandidato presidencial. - Fuente: Centro Democrático

Uribe Londoño desmiente su renuncia como precandidato al Centro Democrático

En respuesta al reciente anuncio del Centro Democrático, Miguel Uribe Londoño se pronunció desmintiendo su renuncia como precandidato del partido. "Nadie, absolutamente nadie, puede decir que yo he dicho eso", dijo a través de un comunicado.

El padre de Uribe Turbay reconoció que ha conversado con diferentes actores políticos, pero dejó claro que nunca había contemplado renunciar a su postulación dentro de la organización. Sostuvo que los argumentos que expuso el partido obedecen a "versiones de prensa o de llamadas telefónicas" que no tendrían que ver con su verdadera decisión, y solicitó una rectificación por parte del partido.

"Desmiento categóricamente que he renunciado al Centro Democrático y al proceso interno de la escogencia del candidato de nuestro partido. Nadie, absolutamente nadie, puede decir que yo he dicho eso. He conversado con múltiples factores políticos en aras de construir la Unidad Nacional que necesita Colombia. Es inaceptable que se me excluya de un proceso del cual soy parte, por versiones de prensa o de llamadas telefónicas. Sigo firme en mi aspiración. Como ya lo afirmé, no renuncio ni me renuncian. Pido al Centro Democrático que rectifiquen esta información", dijo.

