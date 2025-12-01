En vivo
Noticias Caracol
POLÍTICA / Centro Democrático saca de la contienda electoral a Miguel Uribe Londoño; esto se sabe
Centro Democrático saca de la contienda electoral a Miguel Uribe Londoño; esto se sabe

El padre del exsenador asesinado Miguel Uribe Turbay fue retirado como precandidato presidencial del partido de Álvaro Uribe, tal como lo dio a conocer el Centro Democrático a través de un comunicado. Uribe Londoño pidió retractación y se opuso a ser excluido del proceso; "no renuncio ni me renuncian", dijo.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 1 de dic, 2025
miguel uribe londono
Colprensa

