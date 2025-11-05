En vivo
Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / El choque entre Jota Pe Hernández e Iván Cepeda en el Congreso

El choque entre Jota Pe Hernández e Iván Cepeda en el Congreso

Hernández mostró unas fotografías de Cepeda con 'Jesús Santrich' e 'Iván Márquez', situación a la que contestó el candidato presidencial por el Pacto Histórico, señalando que fueron tomadas en el contexto de los diálogos de paz.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 5 de nov, 2025
Jota Pe Hernández e Iván Cepeda.
Colprensa

