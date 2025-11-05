El choque entre Jota Pe Hernández e Iván Cepeda en el Congreso

Momentos de tensión se vivieron en el Congreso de la República, en la sesión de este 4 de noviembre, por la fuerte discusión entre los senadores Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, e Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El choque se inició luego de que Hernández sacara unas fotografías de Cepeda con 'Jesús Santrich', quien fue guerrillero de las Farc,

participó en los diálogos de paz, pero tras la firma fue vinculado a supuestos negocios con el narcotráfico y volvió a las armas con las disidencias de la Segunda Marquetalia hasta su muerte en el 2021.

“¿Este que está aquí no es usted, Iván Cepeda, este que está abrazando al guerrillero de las Farc Jesús Santrich?”, le preguntó Hernández a Cepeda. Y prosiguió: “Ese que usted recogió a la salida de una cárcel. Ya toda Colombia se enteró cómo Santrich se escapó, tomó las armas y luego con un fusil terciado le agradeció a Iván Cepeda”.



En su intervención, Hernández también mostró una foto de Cepeda con 'Iván Márquez', cabecilla de la Segunda Marquetalia. Posteriormente, a través de su cuenta de X, el senador de los verdes replicó el choque en el Congreso y agregó sobre Cepeda que "toda su vida se la pasó llegando a acuerdos fallidos con los bandidos, en diálogos que solo han beneficiado a criminales".



La respuesta de Iván Cepeda a Jota Pe Hernández

De inmediato, Cepeda -quien es el candidato a la presidencia del Pacto Histórico- manifestó que todas las fotografías que mostró Hernández son en el escenario de los diálogos de paz, donde tuvo una posición como facilitador entre el Gobierno Nacional y las Farc.



“Sí, con los bandidos hay que dialogar porque es la única manera para salir adelante en este país. Hay bandidos en todas partes, no solo en las mesas de negociación, usted sabe que aquí en este recinto también los hay”, dijo Cepeda.

Publicidad

El senador Cepeda, quien conservó la calma tras los señalamientos, le dijo a Hernández que le proponía que, de ser necesario, “buscaban ayuda profesional para que se serene un poco y podamos tener democrático”.

Luego de ganar la consulta del Pacto Histórico, Cepeda hizo énfasis en que “no va a ir a debates a insultarse o amenazarse con otros candidatos”, pidiéndoles que se hable “sobre ideas y conceptos de país”.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL