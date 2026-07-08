Megacárceles y futuro de JEP: habla Iván Cancino, ministro de Justicia designado por De la Espriella

El abogado y experto penalista Iván Cancino, recientemente designado como ministro de Justicia para el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, ofreció sus primeras declaraciones en ese cargo en entrevista con Noticias Caracol y detalló los que serán los pilares de su gestión al frente de la cartera. Cancino enfatizó que su enfoque estará centrado en el sometimiento a la ley, la reestructuración del sistema carcelario y una reforma a la justicia consensuada.

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Una de las definiciones del futuro ministro de Justicia tiene que ver con el tratamiento a los grupos armados ilegales. Cancino fue enfático al señalar que la política de "Paz Total" de la administración saliente de Gustavo Petro no tendrá continuidad en la nueva administración. "Aquí es sometimiento, sometimiento bajo la Constitución o la ley y si no, obviamente, la activación dentro del derecho internacional humanitario y convencional de la persecución de los grupos", declaró Cancino en entrevista con este noticiero.

El ministro designado informó que ya se encuentran trabajando en un marco de sometimiento que será presentado a consideración del Congreso de la República a la mayor brevedad posible para que sea efectivo.



Respecto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Cancino aclaró que, aunque constitucionalmente no es posible eliminarla "de un plomazo", sí habrá una evaluación rigurosa de sus plazos y presupuesto: "La ley estableció unos términos absolutamente claros y en principio la política de este gobierno no es prorrogar la JEP", advirtió el abogado, quien añadió que se buscará una reestructuración económica y de énfasis, respetando la independencia judicial pero exigiendo el cumplimiento de los límites temporales establecidos en el acuerdo de paz.



Sobre la crisis del sistema penitenciario y los escándalos en el Inpec, Cancino propuso una política de "mano dura" contra la delincuencia especializada para evitar que se siga delinquiendo desde los centros de reclusión. Entre sus propuestas principales para el sector se encuentran el uso de megacárceles para delincuentes de alto perfil; el mejoramiento de la infraestructura, alimentación y salud a través de la USPEC, y sistemas productivos para fomentar la resocialización de ciertos sectores de la población carcelaria.

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"Toda reforma tiene que ser para eliminar la delincuencia, la reincidencia, pero con las garantías y la dignidad para todos los demás", puntualizó.

Cancino proyecta una relación "armónica y constructiva" con las altas Cortes y los organismos de control. Y confirmó que presentará una reforma a la justicia, pero aclaró que esta será consensuada con los actores del sector. Ante los cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés por su pasada actividad como abogado litigante en casos de alto perfil, el designado ministro aseguró que su labor privada ha quedado "en standby".

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"Ya soy servidor público con el compromiso del servidor público... todo lo que tenga yo algún conflicto de interés o un impedimento será manifestado", afirmó, al tiempo que aseguró que actuará sin titubeos sin importar a quién afecten las decisiones judiciales.

Cancino descartó por el momento una fusión entre los Ministerios de Justicia e Interior, y señaló que el presidente electo le pidió acompañarlo durante los cuatro años de mandato.

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