El último video público de Germán Vargas Lleras: habló de las elecciones

Aunque en los últimos tiempos se mantuvo alejado de la vida pública debido a complicaciones de salud, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras tuvo una de sus últimas apariciones en el debate político a través de un video difundido en redes sociales, en el que habló directamente sobre el escenario electoral en Colombia.



El material audiovisual, difundido el 4 de marzo de 2026, se convirtió en su última aparición pública conocida relacionada con la actividad política. En ese mensaje, Vargas Lleras hizo un llamado a los votantes en el marco de las elecciones legislativas y pidió respaldo para las listas de su partido Cambio Radical.

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“Recuperemos el rumbo. Los invito a votar por las listas de Cambio Radical”, afirmó en su intervención, en la que también hizo referencia a la situación del país y al papel del electorado en la toma de decisiones.

En el mismo mensaje, el exvicepresidente señaló que el país requería decisiones estructurales en medio del contexto electoral. “He visto a este país levantarse muchas veces. Con esfuerzo. Con decisiones difíciles. Con gente que creyó en el rumbo. Por eso preocupa ver cómo hoy se perdió el rumbo. Este no es momento de improvisar, es momento de corregir”, expresó.



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El video fue difundido como una pieza de campaña del partido Cambio Radical, colectividad que Vargas Lleras lideró durante varios años y desde la cual participó en distintas contiendas electorales, incluyendo campañas al Congreso y a la Presidencia de la República.

Además del video, la última publicación realizada en su cuenta de Instagram se realizó el 8 de marzo, en medio de las elecciones legislativas. En ese mensaje, Vargas Lleras reiteró su llamado a participar en las urnas y respaldar las listas de su colectividad.

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Toda una vida dedicada a la política del país

Germán Vargas Lleras fue una de las figuras más visibles del partido Cambio Radical, colectividad que presidió y desde la cual ocupó distintos cargos públicos a lo largo de su carrera, incluyendo los ministerios del Interior y de Vivienda, además de la Vicepresidencia de la República entre 2014 y 2017.

Tras su renuncia a la Vicepresidencia, volvió a aspirar a la Presidencia de la República en 2018, sin lograr avanzar a segunda vuelta. Posteriormente, se mantuvo activo en el debate político mediante intervenciones públicas, columnas de opinión y mensajes en redes sociales.

En los años posteriores, su presencia pública fue más limitada, aunque continuó emitiendo pronunciamientos puntuales sobre temas políticos y electorales. En 2024 se conoció que había iniciado tratamientos médicos especializados, situación que redujo su participación en escenarios públicos.

Tras su fallecimiento, confirmado en Bogotá, distintos sectores políticos y su colectividad recordaron su trayectoria y sus intervenciones en la vida pública.

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El expresidente Juan Manuel Santos, con quien trabajó de cerca durante su mandato como presidente y en el periodo en el que Vargas Lleras se desempeñó como vicepresidente de la República. Santos manifestó que recibió la noticia con consternación y resaltó su papel en el Gobierno, al recordarlo como un colaborador clave en la gestión pública.

“Fue un coequipero excepcional, con un conocimiento profundo del país y una inmejorable capacidad de ejecución al servicio de Colombia. Nuestras condolencias a su hija Clemencia, a su nieto Agustín y a todos sus seres queridos”, expresó el exmandatario.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co