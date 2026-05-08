Germán Vargas Lleras, un sobreviviente: estos fueron los atentados de los que fue víctima

Corría el mes de diciembre del año 2002 cuando el entonces senador de la República por el movimiento Colombia Siempre, Germán Vargas Lleras (Q. E. P. D.), destapaba un regalo de Navidad en su oficina y le explotó un libro bomba. En ese atentado quedó gravemente herido y perdió algunos dedos de su mano izquierda.



“Había algunos regalos de los que llegan y entonces lo abrí y en ese momento explotó la bomba. Un episodio rarísimo porque esa bomba pasó, entró al Congreso, todos los filtros de seguridad. Una cosa milagrosa, las bombas explotan o no explotan. Esta explotó la mitad.”, dijo el exvicepresidente en entrevista con Los Informantes, de Caracol Televisión. Sobre quién fue la persona que envió dicho libro bomba, Vargas Lleras señaló: “Nunca lo hemos sabido bien”.

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El entonces senador se recuperó del atentado y volvió al Parlamento para consolidarse en la bancada uribista. Fue presidente del Senado y por ideología llegó a Cambio Radical, movimiento del que se convirtió en su director y baluarte histórico.



"La mutilación de mi dedo fue el precio de mi libertad": Vargas Lleras

Sobre su discapacidad física, siempre pensó que no podía traducirse en una discapacidad política y así lo escribió en su libro ‘Hacer, cumplir, avanzar: una vida al servicio de Colombia’: “La mutilación de mi mano fue el precio de mi libertad de expresión. Me quitaron los dedos, pero no la voluntad de denunciar lo que estaba pasando en el país”.



Intento de atentado contra Germán Vargas Lleras en la Plaza de Toros de Bogotá

En febrero de 2005, en una tarde de corrida de toros en la Plaza Santa María, donde siempre ocupaba el puesto del callejón, su anillo de seguridad advirtió sobre un camión bomba cargado con 400 kilos de dinamita a punto de ser detonado. “En primer lugar, lo que hubiera podido ser una tragedia, era volar la Plaza de Toros con todos los habitantes ahí. Y cuando se le preguntó de qué se trataba, contra quién iba el magnicidio, informó que era contra Germán Vargas”, mencionó en su momento. Así, el entonces senador se convirtió en la segunda persona más escoltada de Colombia.



El atentado contra Vargas Lleras con carro bomba

Pero el atentado que organismos de inteligencia no pudieron descubrir fue el que se ejecutó en octubre de 2005 con un carro bomba cuando salía de una entrevista en la emisora Caracol Radio. “Tenemos algún día que salir de esta plaga de gente que no deja vivir a esta nación tranquila”, dijo el entonces senador en Noticias Caracol.

Sobre el atentado con el carro bomba, el exvicepresidente dijo en Los Informantes que “esa fue una bomba dirigida. El impacto principal de la bomba nos pasó entre el primer y el segundo vehículo. Esa bomba rebotó contra un edificio del otro lado de la calle, destrozándolo todo”.



¿Quién atentó contra Germán Vargas Lleras?

Sobre los autores de ese atentado con carro bomba, Germán Vargas Lleras que “yo creo que ahí estuvo comprometido el Das (Departamento Administrativo de Seguridad). Hubo una investigación que se cerró prematuramente”.



El uribismo acusó a las entonces existentes Farc de este hecho en una investigación que nunca terminó.



Vargas Lleras estuvo a dos metros del atentado contra Luis Carlos Galán

Vargas Lleras tenía 19 años cuando se vinculó al nuevo liberalismo. Caminó al lado de Luis Carlos Galán y fue testigo en primera fila de su asesinato en el municipio de Soacha el 18 de agosto de 1989. Estaba a 2 metros antes de subir a la tarima. Aunque no fue un atentado en su contra, sí miró el terror de la violencia de frente. “Si el sicario hubiera demorado 4 segundos más en hacer el disparo, yo hubiera pasado al frente, venía detrás de él y pues me hubieran también asesinado”, mencionó.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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