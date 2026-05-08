¿Quién fue Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de la República? Esta fue su vida política

La muerte de Germán Vargas Lleras fue confirmada este viernes en Bogotá, según informó Noticias Caracol. El dirigente político tenía 64 años y en los últimos tiempos había permanecido alejado de la vida pública debido a problemas de salud y tratamientos médicos que adelantaba en Colombia y Estados Unidos.



Vargas Lleras nació el 19 de febrero de 1962 en Bogotá y era nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo. Estudió Derecho en la Universidad del Rosario y comenzó su trayectoria política desde muy joven.

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A los 18 años inició actividades políticas en Bogotá y en el municipio de Bojacá, en Cundinamarca. Posteriormente fue coordinador de la campaña presidencial de Luis Carlos Galán Sarmiento.



Una vida dedicada a la política

Su carrera institucional incluyó cargos como concejal de Bogotá durante dos periodos consecutivos y presidente de la corporación distrital. En 1994 llegó por primera vez al Senado de la República y posteriormente ocupó una curul durante cuatro periodos consecutivos.

En el Congreso lideró iniciativas relacionadas con la lucha contra el narcotráfico, la reforma a la justicia y proyectos enfocados en la modernización del Estado.



En 2002 fue elegido senador por el movimiento Colombia Siempre y años después pasó a integrar el partido Cambio Radical, colectividad con la que consolidó buena parte de su carrera política.



Durante su trayectoria también ocupó cargos ministeriales y participó en proyectos de infraestructura y vivienda impulsados durante el gobierno nacional.

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Fue ministro del Interior y de la Justicia en 2010, en la presidencia de Juan Manuel Santos, posteriormente en 2012 fue nombrado ministro de Vivienda hasta el año 2014.

Uno de los episodios más recordados de su vida pública ocurrió en diciembre de 2002, cuando sobrevivió a un atentado con un libro bomba. El ataque le ocasionó la pérdida de varios dedos de la mano izquierda. Tres años más tarde volvió a ser víctima de otro atentado con carro bomba en el norte de Bogotá, cuando salía de una entrevista.

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En 2010 lanzó su primera candidatura presidencial y ocupó el tercer lugar en las elecciones, por detrás de Juan Manuel Santos y Antanas Mockus. Cuatro años después aceptó ser fórmula vicepresidencial de Santos y asumió como vicepresidente de la República entre 2014 y 2017.

En ese periodo estuvo al frente de proyectos relacionados con infraestructura, vivienda y obras públicas. A mediados de 2017 renunció a la Vicepresidencia para aspirar nuevamente a la Presidencia de Colombia en las elecciones de 2018.

Su campaña se desarrolló bajo el lema “Mejor Vargas Lleras”, aunque no logró avanzar a la segunda vuelta presidencial.

Tras ese proceso electoral continuó participando en el debate político nacional mediante columnas de opinión y pronunciamientos públicos.

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Durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, Cambio Radical se declaró en oposición y Vargas Lleras mantuvo posiciones críticas frente a las reformas laboral, pensional y de salud promovidas por el Ejecutivo.

De acuerdo con Noticias Caracol, en 2024 inició un tratamiento médico por un tumor cerebral en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Posteriormente viajó a Houston, en Estados Unidos, donde recibió atención especializada. En marzo de 2026 reapareció públicamente en un video de Cambio Radical con motivo de las elecciones legislativas.

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En marzo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez publicó un mensaje sobre su estado de salud. “Mis mayores deseos por la salud del doctor Germán Vargas Lleras, patriota superior que reconozco con desacuerdos de coyunturas”, escribió en sus redes sociales.

Durante una entrevista concedida en 2018 a la revista Bocas, Vargas Lleras habló sobre distintos episodios de su vida política y personal. Allí recordó el atentado del libro bomba y afirmó que ya había perdonado a quienes intentaron asesinarlo, aunque manifestó su interés en conocer quiénes fueron los responsables intelectuales y materiales de esos hechos.

También relató detalles de su paso por el Congreso, sus campañas presidenciales y la influencia que tuvo su abuelo, Carlos Lleras Restrepo, en su formación política.

Noticias Caracol informó que el exvicepresidente falleció acompañado de su hija Clemencia, su nieto Agustín y el equipo médico que seguía su tratamiento. Hasta el momento no se han entregado detalles oficiales sobre las honras fúnebres ni sobre los actos de despedida que se realizarán en su memoria.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co