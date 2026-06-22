¿Cómo votaron las ciudades capitales durante la segunda vuelta? Elecciones Colombia 2026

Colombia decidió en las urnas y el presidente electo, con 12’959.542 de votos, es Abelardo de la Espriella. Los ciudadanos se acercaron a votar dentro y fuera del territorio nacional y hubo participación de más de 26 millones de ciudadanos, según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.



Los comicios dejan un mapa electoral al que se le hace seguimiento para ver qué tendencia siguen las regiones de Colombia. Los 32 departamentos del país se dividieron casi a la mitad en relación a los votos; 14 de ellos votaron por -en su mayoría- por De La Espriella, los otros 18 por Iván Cepeda.



¿Cómo votaron en las capitales principales de Colombia?

Las ciudades capitales no distaron mucho de esta tendencia electoral. De hecho, son un reflejo del comportamiento que tuvieron los departamentos según las estadísticas reflejadas en la página de la Registraduría (exceptuando Cundinamarca, donde De La Espriella se llevó la mayoría de votos). Estos son los resultados de las principales ciudades de Colombia: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena.

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Bogotá (Distrito Capital): En la primera vuelta, Iván Cepeda lideró con 1.706.249 votos, lo que equivalía al 41,67%. Para la segunda vuelta, Cepeda logró consolidar su ventaja en la capital del país al subir al 52,47%, sumando un total de 2.235.514 votos (un crecimiento de 529.265 votos).

En la primera vuelta, Iván Cepeda lideró con 1.706.249 votos, lo que equivalía al 41,67%. Para la segunda vuelta, Cepeda logró consolidar su ventaja en la capital del país al subir al 52,47%, sumando un total de 2.235.514 votos (un crecimiento de 529.265 votos). Medellín (Antioquia): Abelardo de la Espriella se llevó la victoria en la primera vuelta con 676.358 votos (55,09%). En la segunda vuelta, amplió considerablemente su dominio en la región al alcanzar el 64,45% de los apoyos, registrando un total de 819.285 votos (un aumento de 142.927 votos).

Abelardo de la Espriella se llevó la victoria en la primera vuelta con 676.358 votos (55,09%). En la segunda vuelta, amplió considerablemente su dominio en la región al alcanzar el 64,45% de los apoyos, registrando un total de 819.285 votos (un aumento de 142.927 votos). Cali (Valle del Cauca): Iván Cepeda ganó la primera vuelta acumulando 541.270 votos, logrando el 51,40%. En la segunda vuelta, Cepeda expandió su ventaja en el suroeste del país al subir al 59,64% con un total de 682.166 votos (sumando 140.896 votos más).

Iván Cepeda ganó la primera vuelta acumulando 541.270 votos, logrando el 51,40%. En la segunda vuelta, Cepeda expandió su ventaja en el suroeste del país al subir al 59,64% con un total de 682.166 votos (sumando 140.896 votos más). Barranquilla (Atlántico): Cepeda se impuso en la primera vuelta con el 47,00% de los apoyos, equivalentes a 281.123 votos. Para la segunda vuelta, superó la mayoría absoluta al llegar al 54,18% con un total de 375.178 votos (ganando 94.055 votos adicionales).

Cepeda se impuso en la primera vuelta con el 47,00% de los apoyos, equivalentes a 281.123 votos. Para la segunda vuelta, superó la mayoría absoluta al llegar al 54,18% con un total de 375.178 votos (ganando 94.055 votos adicionales). Bucaramanga (Santander): Abelardo de la Espriella se quedó con la primera vuelta con el 58,10% de la votación, que representaba 198.332 votos. En la segunda vuelta, Abelardo volvió a llevarse la victoria en la ciudad al incrementar su caudal a 229.851 votos (31.519 votos más que en la etapa inicial).

Abelardo de la Espriella se quedó con la primera vuelta con el 58,10% de la votación, que representaba 198.332 votos. En la segunda vuelta, Abelardo volvió a llevarse la victoria en la ciudad al incrementar su caudal a 229.851 votos (31.519 votos más que en la etapa inicial). Cartagena de Indias (Bolívar): Iván Cepeda lideró la primera vuelta en el corralito de piedra con el 57,28%, registrando 239.504 votos. En la segunda vuelta, Cepeda ratificó su ventaja en la ciudad heroica subiendo notablemente su volumen electoral hasta los 324.123 votos (un incremento de 84.619 votos).

María Paula Rodríguez Rozo

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