¿Cómo reducirían la brecha en las tarifas de energía en Colombia los candidatos a la Presidencia?

Los candidatos presidenciales Paloma Valencia, Roy Barreras, Sergio Fajardo y Claudia López participaron en el debate "Colombia Decide su Energía" este jueves 16 de abril, realizado en la ciudad de Cartagena, departamento de Bolívar. Los cuatro candidatos hablaron sobre diferentes temas en torno a la energía en Colombia y otras cuestiones vitales para el desarrollo de los colombianos.



Este debate es realizado por Noticias Caracol en colaboración con representantes de los gremios económicos y del sector mineroenergético, entre los que se encuentran Naturgas, Andesco, ACP, Andeg, ACM y Andi. Los candidatos respondieron a lo que harían para reducir la brecha en las tarifas de energía en las diferentes regiones de energía, dado a los precios extremadamente altos que pagan, especialmente, habitantes como los que residen en la costa Caribe.



¿Cómo enfrentarían la brecha en las tarifas de energía en Colombia?

"Vamos a enfrentar el tema de las tarifas de energía de la costa Caribe de frente (...) Eso va a necesitar seguramente una tarifa diferenciada para la costa Caribe. Va a necesitar un cambio de electrodomésticos a unos mucho más ahorradores que permitan ahorro de cada consumo. Necesitamos además que esas pérdidas que hoy se están haciendo y que encarecen todas las facturas tengan estímulos para que las empresas las empiecen a corregir. Seguramente va a necesitar una gran inversión del gobierno nacional, pero las pérdidas no pueden estar apalancando el 30% de la factura que usted está pagando. Esa energía que se perdió", explicó la candidata del partido Centro Democrático, Paloma Valencia.



La hoy senadora agregó que "lo más importante es una solución estructural a largo plazo. La costa Caribe necesita una nueva línea de transmisión que le permita traer energías más baratas que las térmicas y que podamos incluso, sí construimos más hidroeléctricas, como lo necesita el país, traer energías hídricas a la costa Caribe". Por su parte, el exsenador y exdiplomático Roy Barreras, avalado por el partido político La Fuerza, habló sobre los subsidios en la energía: "Resulta que esos subsidios hoy tienen un rezago en el pago de cerca de 2.7 billones. Si no se paga el subsidio y si el Estado no tiene con qué pagarlo, entonces va a fracasar el sistema. Hay que destrabar el sistema energético". Barreras cerró preguntando "¿puede el gobierno que venga ser capaz de reactivar la economía para generar recursos y pagar los subsidios?".

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Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y exesenadora avalada por el movimiento Con Claudia Imparables, dijo durante su campaña por el país pasó por 11 bloqueos, 7 de estos en la región Caribe. "Claro que hay que tener subsidio, si no la gente se revienta en el bolsillo, pero precisamente para que la gente lo entienda, sentido común: Entre más alta la tarifa, pues más subsidio tenemos que pagar. Entonces, paga más el usuario y paga más el estado. Lo que necesitamos es tener tarifas baratas y para eso insisto, aquí hay gas, aquí hay sol, aquí hay petróleo, aquí hay viento. El Caribe tiene que usar esas cuatro formas, que se exploten todas, que se exploren todas, que se den reglas claras de juego. Y por último, una propuesta muy concreta, las regalías regionales del Caribe deben usarse para pagar el cambio de esa infraestructura en vez de que se lo carguen a usted a la tarifa".

El exalcalde de Medellín Sergio Fajardo, avalado por el partido Dignidad y Compromiso, dijo que hay subsidios que no están llegando a donde deben hacerlo. "Tenemos que garantizar un mínimo vital de energía para las personas más pobres de este país que tienen la necesidad y eso lo podemos hacer nosotros redefiniendo la combinación de estrato y el Sisbén IV. Nosotros tenemos como país que garantizar como derecho a la energía a las personas que tienen las mayores necesidades. Si lo hacemos bien y lo organizamos de manera juiciosa, lo podemos hacer porque en este momento hay unos beneficios que llegan a personas que no los necesitan y ahí los que más los necesitan no están recibiendo", aseguró Fajardo.

