¿Qué piensan los candidatos a la Presidencia sobre el futuro de gas natural en Colombia?

Faltan pocas semanas para las elecciones presidenciales en Colombia y uno de los temas claves para el país es qué se hará con la explotación del gas natural en el país. Justamente, este es uno de los asuntos que se discuten en el debate ‘Colombia decide su energía’, en el cual participan los candidatos Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Claudia López y Roy Barreras. Este encuentro es realizado por Noticias Caracol en colaboración con gremios económicos y del sector mineroenergético: Naturgas, Andesco, ACP, Andeg, ACM y Andi.

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Naturgas señaló que desde el 2024 el país perdió autosuficiencia y enfrenta un déficit. Para Sergio Fajardo, se viene una emergencia con el fenómeno de El Niño, por lo que dijo que hay que prepararse para importar y tener a las plantas regasificadoras listas para generar energía térmica, previendo que habrá alzas en tarifas. Para el exgobernador de Antioquia, en la Costa Caribe hay riqueza de pozos y gas suficiente, por lo que avanzará en la exploración y explotación.

Paloma Valencia, por su parte, dijo que la transición energética que propuso el actual gobierno es una “ridiculez” porque Colombia está usando lo mismo, pero importado. Eso, desde su perspectiva, significa menos empleo para los colombianos y ausencia de regalías para el país. “Lo que tenemos que entender es que la gran batalla por la transición energética no es la salida d ellos combustibles fósiles, es detener la deforestación del Amazonas”, señaló.



La candidata del Centro Democrático dijo que coincide con Fajardo y añadió que esas explotaciones necesitan fracking. “Necesitamos una modificación de las licencias ambientales para que sean rápidas y de las consultas previas para que las comunidades reciban beneficios, pero no detengan los proyectos”, añadió.



Posteriormente, el candidato Roy Barreras dijo que la transición no es una ridiculez, sino una necesidad real. “Sin petróleo no hay paraíso y sin gas no hay transición”, explicó. Desde su perspectiva, si no se explotan estos productos no hay cómo financiar las energías limpias. Para el exsenador, la transición debe ser programada en el tiempo y no se puede caer en el absurdo de importar cuando se tienen los recursos suficientes.

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Finalmente, Claudia López dijo que todos saben sobre el calentamiento global y que, en el caso de Colombia, el problema no es la contaminación sino la pobreza, sin empleo para jóvenes y con empresas que viven en la informalidad. “Para salir de eso necesitamos educación de calidad y energía muy barata”, señaló. De esta manera, manifestó que lo que se tiene que hacer es usar todos los recursos disponibles: gas, petróleo, sol, viento y todas las energías.

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