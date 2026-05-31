Defensoría del Pueblo advierte riesgos en segunda vuelta e hizo llamado a De La Espriella y Cepeda

Una vez cerradas las urnas de votación en Colombia, la Defensoría del Pueblo dio un balance de cómo transcurrió la jornada de este 31 de mayo en todo el territorio, en un contexto en el cual hay departamentos que eran propensos a tener situaciones de riesgo, tanto por el conflicto armado como por variaciones climáticas.



La defensora Iris Marín señaló que esta primera vuelta se desarrolló en un ambiente de tranquilidad en la mayor parte del territorio nacional. La Defensoría recibió información sobre 369 incidentes que, sin embargo, no alteraron de manera significativa el desarrollo de la jornada.

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Sin embargo, Marín dio una advertencia: “Más allá del día de la votación, estos comicios estuvieron marcados por diversos riesgos. Por ello, las tres semanas previas a la segunda vuelta son fundamentales para garantizar las libertades ciudadanas frente a presiones indebidas, el derecho a recibir información veraz y la neutralidad de las autoridades públicas. La democracia se construye y se protege cada día”.

La defensora hizo entonces un llamado a los actores institucionales, las candidaturas y los sectores políticos, así como a toda la ciudadanía, para que “actúen con responsabilidad y prudencia durante las próximas semanas, de manera que este periodo esté marcado por el respeto, la convivencia democrática y la protección de los derechos humanos”.



En esa misma línea, Marín aludió a campañas, partidos políticos, liderazgos sociales, medios de comunicación y a la ciudadanía para que rechacen cualquier forma de estigmatización, difamación, discriminación, desinformación o discurso que profundice la polarización y pueda alimentar la violencia política. “Las diferencias deben tramitarse mediante el debate de ideas, los argumentos y la participación democrática”, señaló.



El llamado a las campañas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

“Las candidaturas que avanzan a la segunda vuelta tienen una responsabilidad especial con el país. Sus mensajes y actuaciones serán determinantes para promover entre sus seguidoras y seguidores el respeto por la diferencia, la deliberación democrática y la resolución pacífica de las controversias. Solicitamos al candidato que aún no lo ha hecho que suscriba los principios recogidos en el compromiso con unas elecciones libres y en paz que hemos promovido en la Defensoría del Pueblo”, dijo Marín.



En ese llamado, pidió a ambos candidatos que actúen de manera coherente con los estándares ya mencionados. De igual manera, solicitó que respalden a las instituciones encargadas de garantizar el proceso electoral, respeten las reglas democráticas y fortalezcan la confianza ciudadana. Las controversias deben tramitarse por los canales institucionales y dentro del marco del Estado de derecho.

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“La segunda vuelta será una oportunidad para construir una Colombia que pueda debatir sin renunciar al respeto, defender sus convicciones sin deshumanizar al otro y decidir su futuro dentro de las reglas democráticas. Continuaremos acompañando y monitoreando las garantías para el ejercicio de los derechos políticos, promoviendo las condiciones necesarias para que el proceso electoral culmine de manera libre, segura, transparente y en paz. Recordemos que estamos todos y todas en el mismo barco. Al cierre de este proceso electoral debemos construir un país en el que quepamos todos y todas”, concluyó.

María Paula Rodríguez Rozo

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