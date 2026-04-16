El mensaje del director de Noticias Caracol al inicio del debate Colombia Decide su Energía

A pocas semanas de las elecciones presidenciales, que se llevarán a cabo el 31 de mayo del 2026, Noticias Caracol realizó el debate Colombia decide su energía, en el cual los candidatos tienen la oportunidad de exponer sus ideas frente al futuro de gas y petróleo, la transición energética, entre otros temas.

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Al debate asistieron los candidatos Paloma Valencia, Claudia López, Sergio Fajardo y Roy Barreras, quienes también opinaron sobre qué harían ante un eventual apagón y fenómeno de El Niño. Al inicio del debate, el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, habló sobre la importancia que tienen estos encuentros para el país: "Una rápida aclaración. A este debate invitamos a los candidatos que van punteando en las encuestas. Invitamos al candidato Iván Cepeda, quien informó que no asistiría. Hubiera sido muy bueno poder tenerlo aquí con nosotros para que hablara de su plan de transición energética y ecológica como su plan inaplazable, la prohibición del fracking, la profundización de la transición energética con energías renovables, las economías verdes y la reducción en 51 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero que están en su propuesta de campaña”.

Vargas también mencionó la invitación a Abelardo de la Espriella: “Nos aseguró que por motivos de agenda no podría asistir. También una lástima que no hubiera asistido para que nos hablara de sus propuestas de sí al fracking, sí a la exploración, sí a la explotación responsable, sí a la protección de los páramos, la transformación del sistema eléctrico para bajar las tarifas en ese servicio”.



Posteriormente, Vargas invitó a los candidatos a una reflexión: “Noticias Caracol reitera que realizar este tipo de debates es una responsabilidad con nuestra audiencia, con el país y con la democracia. Asistir no es un favor a este medio, es un deber con la ciudadanía y con Colombia. Quien aspira a gobernar este país debe estar dispuesto a responder preguntas en público y a contrastar sus ideas y sus propuestas con sus contendores. La democracia no solo se ejerce en las urnas o en la plaza pública; se ejerce también cuando se confrontan las ideas".



El mensaje del director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, al inicio del debate Colombia Decide Su Energía: "Noticias Caracol reitera que realizar este tipo de debates es una responsabilidad con nuestra audiencia, con el país y con la democracia. Asistir no es un favor a… pic.twitter.com/j7P2jPQdU5 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 17, 2026

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