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Registraduría se pronuncia tras afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre formularios E-14

El mandatario señaló que la entidad habría suprimido varios elementos de la plataforma de consulta de este formato, que condensa los votos de las mesas. ¿Qué responde la Registraduría?

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 21 de jun, 2026
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Formulario E-14
La Registraduría hizo unas precisiones sobre las plataformas.
Registraduría Nacional

La Registraduría Nacional del Estado Civil respondió a los señalamientos que hizo el presidente Gustavo Petro en sus redes sociales, durante la noche previa a la segunda vuelta de elecciones presidenciales en Colombia. Y es que el mandatario afirmó que la Registraduría habría eliminado la “estampilla de tiempo”, el “candado hash” y el “consecutivo” de la plataforma de consulta de los formularios E-14.
“Sin estos requisitos el formulario E14 que tiene los datos de la mesa es cambiable en cualquier momento”, dijo Petro en su cuenta de X, en un llamado a la ciudadanía para “cuidar voto” como testigos digitales, desde casa. En contraste, la Registraduría dijo en su respuesta que ningún mecanismo de seguridad o trazabilidad ha sido suprimido.

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¿Se eliminaron los elementos mencionados por el presidente? ¿ué ocurrió?

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La entidad respondió uno por uno los señalamientos del jefe de Estado para aclarar la situación. Sobre la presunta supresión de la estampilla de tiempo, el organismo detalló que las horas de digitalización y descarga de los formularios están consignadas en la metadata. Dichos archivos están disponibles para la descarga masiva para los órganos de control, las misiones de observación y las auditorías. Además, quedan consignadas en las bitácoras de la Registraduría.

Acerca del candado hash, explicó que la seguridad de los archivos “no ha sido eliminada ni modificada” y detalló cómo funciona esta herramienta para garantizar la integridad y no modificación de los formularios digitalizados. Y concluye: “El candado hash no fue suprimido; por el contrario, se implementó como una medida de fortalecimiento de la seguridad de la plataforma”

La Registraduría también mencionó al “consecutivo” y aclaró que para la elección actual únicamente se está escrutando una corporación, razón por la cual la totalidad de las actas corresponden a la categoría de Presidente. “Esta circunstancia explica cualquier diferencia en la presentación o estructura del nombre de los archivos respecto a elecciones anteriores en las que se elegían múltiples corporaciones”, declaró.

Además, explicó los dos mecanismos por los cuales la ciudadanía puede acceder a los formularios. Uno de ellos es el visor ciudadano, donde se puede consultar y descargar individualmente los E-14; el segundo es el mecanismo de descarga masiva que está disponible solo para las dos campañas, misiones de observación, entes de control y auditoría internacional.

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La plataforma para realizar descargas, Comitium

Como mecanismo adicional, a través de la plataforma "Comitium" (del CNE), las campañas políticas tienen acceso inmediato a las imágenes de las fotos de las actas E-14 que sus testigos toman en las 122.020 mesas de votación, las cuales pueden ser descargadas y contrastadas con las actas publicadas por la Registraduría Nacional en su página web (E-14D y E-14T) y las actas E-14 de claveros en las casi 3.000 comisiones escrutadoras.

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María Paula Rodríguez Rozo
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