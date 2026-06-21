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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Embarcación que transportaba material para elecciones presidenciales se quemó en el río Cauca

Embarcación que transportaba material para elecciones presidenciales se quemó en el río Cauca

La Armada confirmó el hecho durante la instalación del Puesto de Mando Unificado mientras se daba el primer balance de la jornada.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 21 de jun, 2026
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Incendio en embarcación
La comunidad intentó apagar el incendio.
Suministrada

Alrededor de las 6:30 de la mañana se instaló el Puesto de Mando Unificado (PMU) que busca coordinar y hacer seguimientos a la segunda vuelta de elecciones presidenciales en Colombia. En el marco de esta mesa interinstitucional, se dio a conocer que una embarcación que transportaba material electoral sufrió un incendio en el Bajo Cauca.

El hecho fue confirmado por la Armada Nacional durante la reunión que llevaron a cabo distintas autoridades del orden público. Según la institución, la Fuerza Naval reportó que el hecho ocurrió específicamente en el río Nechí. En la embarcación se estaba moviendo el material electoral -se desconoce hacia qué municipio se dirigía-, pero se descartó que la conflagración tuviera alguna causa violenta.

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A su vez, la Armada confirmó que la embarcación llevaba material para tres veredas, pero el material destruido sólo corresponde a una de ellas, ubicada cerca de Nechí. Por fortuna no hay reporte de heridos por este hecho.

Según información del Ejército Nacional, conocida por Noticias Caracol, el navío habría sufrido un sobrecalentamiento en su motor, lo que produjo el incidente. Algunas personas fueron testigos del incendio desde las orillas del río Cauca. El suceso incluso quedó grabado en un video donde se ve a la misma comunidad intentando apagar las llamas, que se concentraban en una parte específica de la embarcación.

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No obstante, la Fuerza Pública dio un parte de calma y aclaró que ya se está coordinando el transporte del material electoral, para dar garantía a los colombianos afectados por este hecho de ejercer su libre derecho al voto. En ese sentido, la Armada y la Registraduría están coordinando para mover el material electoral en helicóptero, para que cerca de 400 personas puedan votar.

Por otra parte, hubo un reporte de la quema de un bus en Santander de Quilichao. Las autoridades señalaron en el PMU que la incineración fue iniciada por el propio conductor del vehículo, quien inició el fuego por un tema de seguros, presuntamente.

María Paula Rodríguez Rozo
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