¿Hasta cuándo puede un jurado de votación redimir su día de descanso por elecciones del 8 de marzo?

Ser jurado de votación en las elecciones legislativas y por consultas interpartidistas del 8 de marzo de 2026 no solo es una responsabilidad como ciudadano, también brinda beneficios para quienes fueron elegidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil. (Lea también: ¿Hasta cuándo puede redimir su media jornada de descanso por votar? Le explicamos)

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Son más de 860.000 las personas designadas para ejercer la labor de jurado en Colombia durante la jornada del domingo y, según el registrador Hernán Penagos, “son los verdaderos árbitros de la democracia porque son personas que ni siquiera se conocen, casi un millón de ellas que van a estar muy atentas”.



Por su labor como jurados de votación tienen un día de descanso

El jurado de votación debe presentarse en el puesto asignado por la Registraduría a las 7:00 de la mañana, una hora antes de la apertura de las mesas. Al cerrarse las urnas, a las 4:00 p.m., debe quedarse para participar en el preconteo de votos y diligenciamiento de los formularios y actas.

Entre sus funciones están la verificación de la identidad de los votantes, el registro en los formularios oficiales, la entrega de los tarjetones, la custodia de la urna y la expedición del certificado electoral.



Al cierre de la votación, realizan el preconteo de votos, diligencian los formularios E‑14 y entregan el material electoral al delegado del puesto. La responsabilidad sobre el correcto desarrollo del proceso es compartida entre todos los integrantes de la mesa.



El retiro antes de finalizar el escrutinio constituye una falta sancionable.

Publicidad

Rafael Vargas, director de Gestión Electoral de la Registraduría, dijo que tanto los ciudadanos como los jurados tienen beneficios.

Sobre los jurados de votación, gozan de un día de descanso remunerado por la prestación del servicio. Sin embargo, tienen un plazo específico para poder disfrutarlo y si se pasan de esta fecha lo perderían.

Publicidad

Vargas recalca que “lo podrán disfrutar, igualmente acordado con el empleador, dentro de los 45 días siguientes a la votación”.

Lea también:



Multa por no cumplir su labor como jurado de votación

Si el ciudadano designado no se presenta o abandona la mesa sin una causa justificada, debe pagar una sanción económica prevista por la ley puede oscilar entre uno y diez salarios mínimos mensuales legales vigentes. Para el año 2026, el salario mínimo fue fijado en $1.750.905, lo que significa que la multa máxima por no cumplir como jurado de votación podría ascender hasta en $17.509.050.

NOTICIAS CARACOL