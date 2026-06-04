Iván Cepeda habla sobre retiro de proyecto de constituyente: comité se une a 'gran acuerdo nacional'

El candidato Iván Cepeda, avalado por el partido Pacto Histórico, entregó unas declaraciones este jueves, poco después del anuncio del comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente de retirar el proyecto y decidir unirse al 'gran acuerdo nacional' que propone la campaña de Cepeda.



"Hoy el comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente, luego de un proceso de reflexión sobre el momento que atravesamos, ha decidido dar por concluida la recolección de firmas de respaldo a esta iniciativa . Ha dicho que atendiendo el llamado de diversos sectores democráticos toma la decisión de sumarse a la propuesta impulsada por los defensores de derechos humanos Aida Quilcué e Iván Cepeda para la construcción de un gran acuerdo nacional que materialice las reformas sociales", dijo el candidato durante la transmisión.



Cepeda aseguró que la decisión es un "acto de grandeza política" y agregó que "nuestra cultura democrática ha madurado como sociedad". El candidato también mencionó el proceso de escrutinio que se realiza en el país y aseguró que es "cada vez más riguroso sobre quienes han sido elegidos para representarnos y elevamos nuestra voz con firmeza frente a los actos de corrupción que traicionan la confianza pública y lesionan el interés general".

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Sobre ese 'gran acuerdo nacional' al que se refiere el candidato, indicó que confía "plenamente en el pueblo colombiano y en la posibilidad" del acuerdo. "Confío en su capacidad de resistir, de sobreponerse a las circunstancias más adversas y de encontrar, incluso en los momentos más difíciles, la fuerza necesaria para seguir adelante. Confío en la lección ética que cada día nos ofrecen las lideresas y los líderes sociales en los territorios, cuyo compromiso con sus comunidades ilumina el camino de nuestro futuro común. Confío en el poder de la verdad y de la movilización pacífica", aseguró.



¿Qué dijo Iván Cepeda de Abelardo de la Espriella?

El candidato del Pacto Histórico también se refirió al otro aspirante que busca llegar a la Casa de Nariño, Abelardo de la Espriella. "Soy un demócrata; aspiro a una Colombia más justa, más libre y más equitativa, una nación en la que todos y todas tengamos un lugar como seres humanos dignos y como ciudadanos con derecho, oportunidades y responsabilidades. Hoy debemos reconocer con serenidad, pero también con firmeza, que nuestra democracia, nuestras instituciones y nuestro estado social de derecho enfrentan un grave peligro que no podemos ignorar ", indicó.

Cepeda dijo que el proyecto político de Abelardo de la Espriella "representa la extrema derecha" y " constituye una amenaza para los fundamentos democráticos de nuestra nación . Es una propuesta autoritaria en lo político y regresiva en lo social y económico; representa ni más ni menos la destrucción del estado social de derecho y la emergencia de un modelo de sociedad degradada como en los peores momentos de nuestra historia, la sustitución de la democracia por un régimen autocrático mafioso".

