En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
DE LA ESPRIELLA Y CEPEDA
GUSTAVO PETRO
BEBÉ FALLECIDA
VISA Y MASTERCARD
REGISTRADURÍA
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Comité promotor decidió retirar proyecto sobre una Asamblea Nacional Constituyente

Comité promotor decidió retirar proyecto sobre una Asamblea Nacional Constituyente

El Comité Promotor de la iniciativa aseguró que detuvo el proceso de recolección de firmas, y que "esta decisión responde a una lectura responsable de las condiciones políticas actuales".

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 4 de jun, 2026
Comparta en:
Constitución Nacional de Colombia.
Constitución Política de Colombia.
Presidencia de la República

El Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente informó por medio de un comunicado que decidió retirar el proyecto de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, el cual había sido promovido por el presidente Gustavo Petro, y ya se encontraba en un proceso de recolección de firmas. La decisión se tomó "luego de un proceso de reflexión colectiva sobre la coyuntura nacional y el momento político que atraviesa Colombia".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Según el comunicado, la noticia "responde a una lectura responsable de las condiciones políticas actuales y a la necesidad de concentrar los esfuerzos democráticos, sociales y organizativos en la construcción de consensos amplios que permitan defender la democracia y consolidar una gran alianza por la vida, capaz de frenar el avance de los sectores de extrema derecha que amenazan los derechos, la convivencia y la paz en nuestro país".

Últimas Noticias

Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda: "No rechazamos al sector privado"
Elecciones Colombia

Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda: "No rechazamos al sector privado"

Presidente Petro se pronuncia sobre protestas y bloqueos por aumento en el avalúo catastral
POLÍTICA

El presidente Petro reacciona al retiro de la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente

El Comité, además, reconoció "el enorme esfuerzo realizado por miles de ciudadanas y ciudadanos que, desde los distintos territorios de Colombia y desde el exterior, respaldaron esta iniciativa como una herramienta legítima de participación popular y transformación democrática".

Añadió que va a sumar sus "capacidades y esfuerzos" para impulsar la propuesta de construir un Gran Acuerdo Nacional del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, "atendiendo el llamado de diversos sectores sociales, populares y democráticos". Hizo énfasis en que esta propuesta busca "abrir caminos de entendimiento y avanzar en la materialización de las reformas sociales que siguen siendo una demanda legítima de las mayorías y que aún esperan respuesta por parte de las instituciones del Estado".

Noticia en desarrollo...

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Gustavo Petro

Asamblea Constituyente

Publicidad

Publicidad

Publicidad