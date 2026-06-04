Juez prohíbe a Abelardo de la Espriella usar camiseta de la Selección Colombia en campaña política

Un juez de Bogotá dispuso que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y su movimiento se abstengan de utilizar la camiseta, los colores o cualquier emblema de la Selección Colombia como elementos identificadores de su partido, su campaña o su imagen personal, tanto en espacios públicos como en cualquier medio.



Críticas a Abelardo de la Espriella por usar camiseta de la selección Colombia en campaña

Y es que el candidato de la derecha hizo uso de la camiseta del equipo de fútbol nacional para el discurso que dio el pasado 31 de mayo tras confirmarse que él será quien enfrente al aspirante de la izquierda, Iván Cepeda, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El hecho de que De la Espriella usara la camiseta como símbolo, fue criticado por Cepeda, quien escribió a através de sus redes sociales lo siguiente: "La Selección Colombia es de todos los colombianos. Su camiseta es un símbolo nacional, y tiene restricciones comerciales y políticas. Su uso con fines electorales, particulares e ideológicos, es un acto claramente oportunista, cuyos efectos jurídicos se debe examinar. Más aún cuando estamos a pocos días del inicio de la Copa Mundial de Fútbol. Respetuosamente me dirijo a ustedes para solicitarles, se pronuncien sobre cuál es la posición de la Federación, con relación al uso de la camiseta de la Selección Colombia por parte de la mencionada campaña electoral".

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Sobre lo que dijo Iván Cepeda en torno al uso de la camiseta de la Selección Colombia para hacer política, De la Espriella dijo en entrevista con Semana que “si pretenden prohibir la camiseta de Colombia y además vandalizar el bus de nuestra selección, eso debería ser una alerta, una alarma, una bandera roja para no votar por una gente que va a restringir libertades y que va a desconocer los derechos ciudadanos. ¿Quién es el señor Iván Cepeda y el señor Gustavo Petro para decirnos lo que podemos hacer o si podemos o no honrar los símbolos patrios y llevarlos con orgullo? No, evidentemente están muy equivocados”.

El juez le prohibió a la campaña asociar la identidad nacional o deportiva con el apoyo a su candidatura, así como emplearla para estigmatizar, descalificar o atacar a personas con ideas de izquierda o que piensan diferente.



La decisión busca, según el Juzgado Ciento Veinte Penal Municipal Con Función De Conocimiento, proteger derechos como la igualdad, la no discriminación y la participación política —elegir y ser elegido— invocados por el accionante de la tutela.



Según el juez, "se tiene que la solicitud de medida cautelar dentro de esta acción de tutela es procedente siempre y cuando se configure una afectación a un derecho o garantía fundamental constitucional bajo los presupuestos de necesidad y urgencia para que cesen los efectos vulneradores de esos derechos fundamentales que se reclaman, para que no se cause un riesgo o peligro al derecho que se busca resguardar, proteger y restablecer mediante la solicitud de amparo constitucional y como lo ha previsto el art. 7º del Decreto 2591 de 1991, que regula la acción de tutela".



La camiseta de la selección Colombia debe usarse para ámbitos deportivos, según tribunal

Para el Juzgado, es evidente que la camiseta de la Selección Colombia de fútbol, así como cualquier otro de sus distintivos, debe emplearse exclusivamente en los escenarios para los cuales fue concebida, es decir, en ámbitos y competencias deportivas, como la de la participación del equipó en el Mundial 2026. La finalidad de la camiseta de la selección, dijo el Juzgado, es representar una práctica deportiva y no fines de carácter político o publicitario.

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Cualquier uso distinto de la camiseta de la selección Colombia, según el tribunal, desborda ese propósito original, pues al ser utilizada por el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y miembros de su partido, Defensores de la Patria, se le atribuye un significado ajeno a su naturaleza, convirtiéndola en un símbolo parcializado en favor de una candidatura específica.

En el contexto de la contienda electoral que actualmente se desarrolla en el país, dijo el Juzgado, lo adecuado es preservar la neutralidad de las campañas frente al uso de símbolos nacionales, como ocurre en este caso con la camiseta de la Selección Colombia.

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Además, dijo el tribunal, "se ha convertido en un hecho notorio en todos los medios de publicidad, redes sociales, plazas públicas de compaña, entre otros escenarios, sobre el uso indebido de la camiseta de la selección Colombia en la campaña electoral del candidato presidencial Abelardo de la Espriella Otero, siendo un símbolo deportivo nacional, que por regla general debe ser usada para los escenarios y espacios deportivos y no para uso publicitario de la campaña presidencial del candidato accionado".

Al momento de publicación de esta nota, el candidato de la derecha, Abelardo de la Espriella, no se ha pronunciado sobre la prohibición.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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