Colombia tendría racionamiento de energía a finales de 2026, ¿cómo prevenirlo? Candidatos responden

Este 16 de abril se llevó a cabo el debate “Colombia decide su energía”, organizado por Noticias Caracol en el marco del Congreso Naturgas 2026. Durante la conversación entre los candidatos y moderadores, los candidatos presidenciales Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Claudia López y Roy Barreras se refirieron al temor que hay en Colombia de volver a vivir un apagón como en los años 90.



Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), advirtió que hay hasta un 70 % de probabilidades de que este fantasma del apagón reviva a finales de 2026, a través de un racionamiento de energía. El directivo mencionó que en Colombia deben adoptarse medidas inmediatas frente a las sequías por el fenómeno de El Niño y la crisis financiera del sector eléctrico.

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Los candidatos manifiestan consciencia al admitir que la persona que llegue a la Casa de Nariño como el próximo presidente de Colombia tendrá que implementar medidas urgentes para evitar un apagón entre finales de este año e inicios de 2027. Así las cosas, cada uno habló sobre las acciones que emprendería en caso de ser escogido por el electorado.



¿Qué responden los candidatos?

Roy Barreras dice que, para él, está claro que Colombia necesita fuentes de energía de carácter urgente y que el gas es esencial para evitar el racionamiento. “No hay una sola regasificadora operativa”, aseguró. Como ejemplos, el candidato habló de la planta de Cartagena y los proyectos que hay en La Guajira y el Pacífico. “Hay que garantizar el transporte también de ese gas. El gas es hoy un elemento fundamental para evitar ese apagón”.

A su vez, el candidato mencionó que es necesario transformar el sistema eléctrico y pagar las deudas que tiene el país. “Hay que garantizar un mínimo vital eléctrico y garantizar que llegue la energía al sitio correcto”, señaló. Para este postulado, admite Barreras, es necesario tomar decisiones de “unidad nacional”, como implementar una tarifa solidaria nacional por cierto periodo de tiempo.



Por otro lado, Claudia López sostiene que Colombia debe tener inversión pública y privada en energía. En esa línea, la candidata atribuyó a la actual administración la responsabilidad de que hoy Colombia esté en riesgo de racionamiento. “Este Gobierno decidió parar la exploración de petróleo y gas de un sopetón y nos puso a importar gas”. López asegura que esta forma de importación ha salido más cara, por lo que propone cambiar dicha política para volver a explorar y explotar en el territorio nacional. “Tenemos que equilibrar con todas las fuentes de energía”.



Sergio Fajardo admitió la alta probabilidad de racionamiento en Colombia, teniendo en cuenta el inminente fenómeno de El Niño: “Yo estaría como presidente en este momento verificando y trabajando con todas las hidroeléctricas del país, todas las térmicas, averiguando todas las condiciones para que el gas pueda llegar”.

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Bajo esa lógica, Fajardo aseguró que para él es claro que se tendrán que usar “todos los tipos de energía” para que Colombia no sufra un apagón. “No hay nada más costoso que apagarse”, aseguró.

Paloma Valencia cerró esta ronda de preguntas asegurando que “un país que se apaga es un país que pierde inversiones” y dijo que el apagón sacrificaría la calidad de vida de los colombianos. Valencia continuó sobre las posibles afectaciones económicas y tecnológicas, afirmando que el país podría quedarse rezagado mientras el mundo avanza, por lo que planteó usar todas las energías posibles, como gas y carbón para evitar dicha problemática. “De ninguna manera Colombia se va a apagar”.

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Paula Rozo

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