Las propuestas de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella para la salud y las finanzas públicas

A menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial, los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella han puesto sobre la mesa sus estrategias para enfrentar lo que gremios del sector han catalogado como una crisis humanitaria en el sistema de salud y un panorama desafiante en las finanzas públicas. Ambos aspirantes coinciden en un punto de partida: los primeros 100 días de gobierno serán fundamentales para implementar medidas de choque que estabilicen el país.



Propuestas para el sistema de salud

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El sistema de salud colombiano enfrenta una deuda histórica con clínicas y hospitales que supera los 25,77 billones de pesos. Ante este escenario, las propuestas de los candidatos presentan caminos divergentes:

Iván Cepeda: Su propuesta mantiene la línea del actual Gobierno. Cepeda plantea eliminar la intermediación financiera, fortaleciendo a la ADRES como fondo pagador único. En cuanto al desabastecimiento de medicamentos, propone negociar directamente con las entidades y fortalecer la vigilancia sobre los proveedores. Su financiación se basaría en inversiones a través de organismos internacionales.



Abelardo de la Espriella: Bajo el título "El milagro de la salud", el candidato busca mantener las bases del sistema actual. Propone una inversión de 10 billones de pesos, que incluiría la revisión de la UPC (el monto que reciben las EPS por afiliado) y la búsqueda de inversión internacional. De la Espriella mantendría a las EPS como aseguradoras, pero bajo una mayor auditoría y actualizando los valores según el envejecimiento poblacional. Además, destinaría 3 billones de pesos exclusivos para la compra de medicinas prioritarias.



Las propuestas para la economía

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El próximo presidente heredará un déficit fiscal del 6.4% del PIB y una deuda pública masiva. Para sanear las cuentas del Estado, los candidatos proponen lo siguiente:

Abelardo de la Espriella apuesta por un programa de ajuste fiscal que busca reducir el tamaño del Estado en una cuarta parte. Su plan incluye:

- Un ajuste inicial de 70 billones de pesos mediante la reducción de nóminas por prestación de servicios y la fusión de entidades para eliminar duplicidades.

- Cumplimiento estricto de la regla fiscal para bajar la deuda del 65% al 55% del PIB.

-Uso de inteligencia artificial en la DIAN para combatir la evasión de impuestos y simplificar la estructura tributaria para atraer inversión privada.

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Por su parte, Iván Cepeda fundamenta su política económica en una ley denominada "austeridad republicana". Sus pilares son:

- Reducción de salarios del alto Gobierno (incluyendo al presidente y ministros) y eliminación de gastos suntuarios en vivienda y transporte.

- Aumento de ingresos mediante la progresividad tributaria, gravando las grandes fortunas y reduciendo exenciones a grandes empresas.

- Implementación de "obras por impuestos" para involucrar al sector privado en la construcción de infraestructura y bienes públicos.

¿Qué dicen los expertos?

A pesar de la claridad en algunas cifras, académicos y expertos señalan que muchas propuestas aún son "superficiales". Advierten que a ambos candidatos les falta detallar el "cómo" lograrán estas metas y poner cifras concretas a la viabilidad de sus planes en un entorno de alta presión inflacionaria y necesidad de inversión social. "La salud es un derecho fundamental... es la vida la que está en juego", claman los ciudadanos consultados, esperando que las promesas se traduzcan en acciones efectivas a corto plazo.

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En el caso de salud, para los académicos, los planes presentados hasta ahora son considerados "rasgos superficiales". Señalan que el sistema no solo requiere promesas de inversión, sino acciones concretas a corto, mediano y largo plazo que respondan a una situación ya catalogada como crisis humanitaria.

Los expertos enfatizan que para salvar el sistema se necesita desplegar una estrategia basada en un "puesto de mando de control". Esto implicaría una integración tecnológica avanzada y el análisis de datos para lograr encadenar de manera efectiva los recursos con los proveedores y los servicios de salud, especialmente en las poblaciones más vulnerables.

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De otro lado, de las finanzas, mientras que los expertos sugieren que es necesario un recorte urgente de 80 billones de pesos para resolver el déficit fiscal, las propuestas de los candidatos a veces se quedan cortas o no detallan el origen exacto de todos los fondos. Por ejemplo, De la Espriella propone un ajuste inicial de 70 billones, pero los analistas consideran que todavía falta precisión en el "cómo" se ejecutará.

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