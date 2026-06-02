Paloma Valencia invita a Juan Daniel Oviedo, Sergio Fajardo y Claudia López a tomarse un café

Paloma Valencia, excandidata del Centro Democrático y de la Gran Consulta por Colombia volvió a invitar a Sergio Fajardo a tomarse un café y extendió el llamado a quien fuera su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, y a la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. (Lea también: Juan Daniel Oviedo tras primera vuelta: “Los resultados se debaten entre los extremos populistas”)

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La senadora, que quedó en tercer lugar de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, con 1.639.685 votos (6,92 %), dijo tras conocerse los resultados que apoyaría a Abelardo de la Espriella “e invito a que derrotemos a (Iván) Cepeda”.

Además, instó a “estar firmes al lado de las ideas, de la libertad, del progreso, de la iniciativa privada y del cuidado de los más pobres”.



Paloma Valencia dijo en ese momento que su decisión era personal, pero poco después, el expresidente Álvaro Uribe también se pronunció en el mismo sentido.



El ex jefe de Estado, que admitió la derrota, dijo: “Cumplimos la palabra. Votaremos por él y pediremos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de la libertad, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna, del Estado pequeño y austero”.



Lo que Paloma Valencia pretende con esta nueva invitación a tomar café

A través de un video que publicó en su red social X, la excandidata manifestó que “los buenos o los malos gobiernos se pueden superar, lo que no se puede superar fácilmente es la tiranía, por eso quiero invitar a mi vice, Juan Daniel Oviedo, a Sergio Fajardo y a Claudia López que se tomen un café conmigo para que hablemos de Colombia, de la sostenibilidad de las instituciones, porque Colombia no cae, Colombia tiene que seguir en democracia, y solo si estamos juntos y entendemos el desafío del momento vamos a poder preservar nuestra democracia”.

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“Quedo pendiente”, finalizó, esperando que alguno acepte su invitación. Sin embargo, hasta ahora ninguno ha confirmado si se reunirá o no con ella.

Por lo pronto, Juan Daniel Oviedo dijo el día de las elecciones que dará a conocer oficialmente su postura frente a la segunda vuelta el miércoles 3 de junio. "Esta es una decisión seria que debo asumir como líder político del centro que quiero ser, de forma responsable”, señaló.

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POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL