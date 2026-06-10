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Presidenta de Comisión de Acusación ordena suspensión provisional de Gustavo Petro

La suspensión, según el documento emitido por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, sería hasta que finalicen las elecciones del 21 de junio. Armando Benedetti reaccionó y dijo que dicha comisión "no puede suspender al Presidente de la República, y menos la voluntad de una sola representante".

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 10 de jun, 2026
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Colprensa

La presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, redactó un auto el que se indica que se suspendería provisionalmente al presidente Gustavo Petro por su presunta participación en política. Sin embargo, al parecer la resolución es un borrador que no ha sido radicada en el Congreso.

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Según el documento, aunque este tipo de medida es por tres meses, “por la naturaleza de la conducta investigada, que solo puede desarrollarse en el marco de la segunda vuelta de la contienda electoral en curso, la medida se extenderá hasta el 21 de junio de 2026 a las 4:00 p.m.”.

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Agrega el texto que la suspensión provisional tendría que ver con “la difusión reiterada de mensajes a través de la cuenta oficial @petrogustavo entre el 6 y el 9 de junio de 2026, varios de ellos referidos de manera directa a candidatos y a la campaña presidencial”, lo que “constituye un serio elemento de juicio que permite inferir que la permanencia en el cargo posibilita la reiteración de la presunta intervención en política mientras dure la contienda electoral”.

Reacciones contra la suspensión provisional de Petro

Alirio Uribe Muñoz, representante del Pacto Histórico, dijo a través de redes que “el auto que presentan de la Comisión de Acusaciones dónde se suspende el Presidente, nunca ha sido radicado en la Secretaría de la Comisión, por no se ha debatido, es inexistente, parece una filtración de un borrador que jurídicamente no existe” [sic].

Por su parte, el Ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró a través del mismo medio que “en derecho, no existe que la Comisión de Acusaciones pueda suspender al Presidente porque es una comisión de instrucción. Solo el Senado es quien puede hacerlo después de que la plenaria de la Cámara actúe como un ente acusador, penal o disciplinariamente. Luego la Comisión de Acusaciones no puede suspender al Presidente de la República, y menos la voluntad de una sola representante”.

Noticia en desarrollo.

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