Propuestas de los candidatos presidenciales: análisis de cómo enfrentarían la crisis energética

En medio de una amenaza de desabastecimiento o posible apagón en el país por la inminente llegada del fenómeno de El Niño exponemos las propuestas de los candidatos a la Presidencia de la República, sus posturas y planteamientos para atender el sector energético en el que tienen visiones opuestas. Los expertos analizan las propuestas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quienes se medirán en la segunda vuelta el 21 de junio y de ahí se decidirá quién será el sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.



Hoy Colombia está al borde de un racionamiento de energía incluso un apagón. El 70 % de la energía del país se genera con hidroeléctricas, es decir, depende del agua . Autoridades climatológicas internacionales aseguran que las probabilidades de un fenómeno de El Niño para el segundo semestre de este año son del 95 %, lo que generaría sequía en algunas regiones y a eso se suma que hay un déficit de energía firme de 2.4 %. No hay reservas de energía en caso de emergencia.



Actualmente los embalses están en un 69 %, mientras el nivel óptimo es el 80 % en este escenario. De forma simultánea las altas temperaturas, el comportamiento del consumidor y las nuevas tecnologías presionaron un consumo de energía histórico de 8.8 % mayor al registrado en mayo del año pasado. También las térmicas generan parte de la energía en Colombia normalmente entre el 12 y el 18 %, pero ante la presión en hidroeléctricas hoy están generando entre el 25 y el 28 %. A falta de exploración y explotación de hidrocarburos las reservas de gas petróleo y carbón con los que se produce energía se reducen lo que ha obligado a la importación de productos como el gas en un 25 %. Ese gas es el doble de costoso al nacional, lo que en unos meses podría reflejarse en las facturas de energía de los usuarios.

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"Ya es tarde para tomar medidas tendientes a evitar que tengamos limitaciones de suministro. Lo acaba de decir la firma XM haciendo un balance. Las cifras que dio esta semana son alarmantes. Estamos ya en una situación de riesgo de desabastecimiento", explicó Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, en diálogo para Noticias Caracol.



Las propuestas de Abelardo de la Espriella para el sector energético

Abelardo de las Espriella y su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo proponen lo siguiente para el sector energético:



Otorgar licencias exprés a proyectos de generación y conexión energética

Reactivar de inmediato la exploración y explotación de petróleo y gas

Abrirle la puerta por completo al fracking, aseguran responsable

Teactivar los contratos de exploración suspendidos en los últimos meses y que ya tenían algún visto bueno

Incorporar energías renovables, no como energía firme, pero sí complementaria.

"Colombia necesita encontrar más gas aparte de Sirius, tenemos que reactivar la exploración de hidrocarburos para poder recuperar en el mediano plazo en un escenario de 5, 7, 8 años nuestra autosuficiencia en materia de gas. Volver al gas relativamente económico precisamente para alimentar ese mercado de gas de las térmicas, de los hogares, de los vehículos, de la industria. Colombia necesita precisamente por eso confiar en otras alternativas de generación que brinden firmeza", aseguró Milton Montoya, director del Departamento de Derecho Minero-Energético de la Universidad Externo.



Las propuestas de Iván Cepeda para el sector energético

Por otra parte Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial Aida Quilcué proponen lo siguiente para el sector energético:



Un programa nacional de bienes que garantice el suministro de agua y energía eléctrica en todo el territorio nacional

Acelerar la transición energética

No firmar nuevos contratos de exploración y mucho menos de explotación

Crear la Agencia Nacional de Energía para hacer una revisión completa al sector

Comunidades energéticas para que produzcan su propia energía ya sea solar u eólica

Reformar la ley de servicios públicos y así poder revisar tarifas

Implementar la energía como un derecho

Se mantienen en la posición de no al fracking

"En mi concepto la solución está en una mixtura de las dos medidas. Por un lado promover pero promoverlas bien. Las comunidades energéticas, el programa Colombia solar, creo que son bien intencionadas, pero que desafortunadamente han sido utilizadas como bandera electoral. Lógicamente esto tiene que complementarse con una reestructuración estructural de la prestación del servicio en la región Caribe única manera de superar la falencia que tiene el sistema", explicó Amylcar Acosta.



"Ambas campañas plantean un apoyo a las energías renovables y eso hay que hacerlo. Tenemos que construir más parques solares, tenemos que construir parques eólicos. Eso es una realidad y hay que apoyarlo. La diferencia radica en que Colombia también necesita energía en firme y en Colombia la energía en firme y la confiabilidad la brindan las térmicas y ahí hay una diferencia. Colombia necesita incrementar su parque de generación térmica bien sea gas bien sea carbón, precisamente por ese déficit de energía que estamos teniendo", añadió Milton Montoya.



Las complejidades operativas del sector energético no son lo único con lo que tendrá que lidiar el próximo presidente. De hecho sus finanzas están en riesgo por la amplia deuda de 7.5 billones de pesos que se tienen con generadores comercializadores y otros actores. Solo Aire, la empresa encargada de suministrar este servicio en departamentos del Caribe, debe 2.3 billones de pesos.

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