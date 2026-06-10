Abelardo de la Espriella habla sobre prohibición de usar símbolos patrios y dos frases en su campaña

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó de manera provisional al candidato Abelardo de la Espriella abstenerse de usar los eslogan “firme por la patria” o "defensores de la patria" e incluso la bandera de Colombia en su campaña presidencial. La decisión cobija al aspirante, a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, y a miembros de la campaña.



El Tribunal señaló que "se ordenará al candidato presidencial, Abelardo de la Espriella, a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, y al grupo significativo de ciudadanos “Defensores de la Patria” y las demás personas y entidades vinculadas que, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación de este proveído procedan a retirar toda aquella propaganda política que obre en su página web, medios de comunicación masiva y redes sociales en las que se empleen símbolos patrios como: i) la bandera de la República de Colombia, escudo y demás figuras representativas de la Nación; ii) imágenes alusivas a las instituciones militares y policiales; iii) saludo y emblemas representativos de las entidades castrenses; iv) así como el uso de las oraciones “firmes por la patria” y “Defensores de la Patria”.

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Ordenó la Corte, “a los enunciados accionados, que se abstengan de difundir la propaganda política retirada y archiven, preserven y remitan al CNEla publicidad electoral retirada".

El Tribunal también ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) que, "dentro de la actuación administrativa sancionatoria promovida por el actor, en cumplimiento de lo dispuesto en este proveído, recepcione la propaganda política remitida por las accionadas".



"Ha decidido callarnos": Abelardo de la Espriella

En un evento realizado en Cartagena, el candidato presidencial dijo que el juez “ha decidido callarnos. Nos ha prohibido usar el nombre de nuestro movimiento popular, ‘firmes por la patria’, nos ha prohibido hacer el símbolo de ‘firmes por la patria’.



Además, De la Espriella les envió un mensaje a sus seguidores: “Desde hoy necesito la ayuda de cada uno de ustedes. Cada celular, cada camiseta de la selección que usen, cada video que suban diciendo ‘firme por la patria’ es un grito de libertad. Cada vez que compartan a los defensores de la patria estarán siendo parte de este movimiento libertario que está derrotando a los de siempre y a los criminales que hoy nos gobiernan. Pongan en cada estado de sus celulares y en las redes sociales nuestro símbolo de campaña. Compartan nuestro himno, nuestras canciones y sigan firmes por la patria mientras ganamos la lucha jurídica”.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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