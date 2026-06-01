¿Qué candidatos no alcanzaron umbral para la reposición de votos en las elecciones presidenciales?

Un total de 11 candidatos participaron en las elecciones del pasado domingo 31 de mayo. Sin embargo, solo dos de ellos obtuvieron una votación del más del 40 % del total, y se disputarán la segunda vuelta presidencial: Abelardo de la Espriella, que obtuvo el 43,74% (10'361.499 votos), e Iván Cepeda, que obtuvo el 40,90% (9'688.361 votos). Así las cosas, una de las preguntas que se hacen los ciudadanos es quiénes alcanzaron el umbral suficiente para obtener una reposición de votos, y así saldar los gastos de campaña.

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"Los partidos y movimientos políticos y grupos de ciudadanos que inscriban candidatos tendrán derecho a financiación estatal de las correspondientes campañas electorales, mediante el sistema de reposición de gastos por votos válidos obtenidos", estipula el Consejo Nacional Electoral (CNE) en su página web.

Los candidatos deben tener una votación igual o superior al 4% de los votos válidos depositados para acceder a esta reposición. Es decir que solo dos además de De la Espriella y Cepeda tendrán la posibilidad de tener este fondo: Paloma Valencia, que obtuvo 1'639.685 votos (6,92 %) y Sergio Fajardo, que registró 1'009.073 votos (4,26%). Estos fueron los resultados de todos los candidatos:



Abelardo de la Espriella: 43,74%

Iván Cepeda: 40,90%

Paloma Valencia: 6,92%

Sergio Fajardo: 4,26%

Claudia López: 0,95%

Santiago Botero: 0,87%

Mauricio Lizcano: 0,22%

Miguel Uribe Londoño: 0,12%

Roy Barreras: 0,08%

Sondra McCollins: 0,05%

Gustavo Matamoros: 0,02 %

Por otro lado, el voto en blanco tuvo 406.970 votos (1,71 %). Es importante mencionar que estas elecciones tuvieron una participación de 23'978.304 colombianos, lo que equivale al 57,88% del total de las personas habilitadas, cifra récord para una primera vuelta desde que este sistema se introdujo con la Constitución de 1991. Según el registrador nacional, Hernán Penagos, "la ciudadanía salió a votar de manera tranquila y pacífica, lo hizo temprano. (...) El procesamiento que se llevó a cabo después de las 4 de la tarde fue impecable. El trabajo de los jurados de votación se realizó con absoluto éxito".



El funcionario reiteró que el escrutinio "avanza con total normalidad", y que para la segunda vuelta el proceso será similar: "Vamos a avanzar nuevamente con auditorías internacionales, con la exposición del código fuente. Vamos a congelar el mismo. Vamos a convocar a todos los partidos políticos a los simulacros y a las pruebas de carga de cada uno de los componentes en los que estamos trabajando. (...) Seguiremos convocándolos para que acompañen cada uno de los momentos que dan cuenta de este proceso electoral, en especial aquellos derivados con los temas informáticos y los temas de software. Es decir, vamos a llenar mucho más de garantías para que haya absoluta tranquilidad".

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LAURA VALENTINA MERCADO

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