¿Qué le aporta cada uno a su candidato? Fórmulas vicepresidenciales responden

En el debate de fórmulas vicepresidenciales de Noticias Caracol, Juan Daniel Oviedo, fórmula de Paloma Valencia; Edna Bonilla, fórmula de Sergio Fajardo y Leonardo Huerta, fórmula de Claudia López, presentaron sus propuestas en la recta final de las elecciones del próximo 31 de mayo. Respondieron la siguiente pregunta: ¿cómo complementa la visión de gobierno de su candidato y como enfrentaría los distintos aspectos de la coyuntura nacional en eventual gobierno?



¿Cómo complementa la visión de gobierno de su candidato presidencial?

Leonardo Huerta: "Leonardo Huerta no viene de los directorios políticos ni las estructuras políticas. Viene de recorrer el territorio, de estar en los hospitales a lo largo y ancho del país. Le aporta a Claudia López su conocimiento del territorio, su independencia en la política, su sentido humano del poder. (...) Por un lado, la formación académica en temas estructurales del Estado, como docente universitario y como estudiante en muchas universidades, el recorrido y el conocimiento del territorio y la experiencia en el sector público".

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Juan Daniel Oviedo: "¿Qué le sumo a Paloma Valencia? Primero, una voz que habla con honestidad y que representa a millones de colombianos que quieren sen escuchados y quieren un gobierno que los escuche. Segundo, una historia de vida abierta a todos ustedes, que también tuvo la experiencia de tener las cifras de este país en la cabeza y conocer las historias detrás de ellas recorriéndolo en flota. Tercero, una generación de jóvenes que quieren respuestas ya para reconocer su presentes y, al mismo tiempo, planear su futuro. Cuarto, una actitud de trabajo en equipo que quiero poner al servicio de Colombia. Por ejemplo, gerenciar la salida de la crisis de la salud, escuchar a los pacientes, resolver los problemas financieros y de corrupción y, sobre todo, adelantarnos a los desafíos de un sistema que debe responder a la salud mental de la juventud".

Edna Bonilla: "Primero, una capacidad de diálogo. En este gobierno se va a necesitar un diálogo con los distintos órganos con el Congreso y con las comunidades. Mi talante ha sido ese. Segundo, yo le sumo experiencia a este gobierno. Además de ser profesora en la Universidad Nacional, he sido secretaria de Hábitat, de Educación, gerente de la Caja de Vivienda Popular, alcaldesa encargada. En cada uno de mis cargos he tenido tareas concretas, resultados. Pero, adicionalmente, le sumo la voz de las mujeres. Mujeres que queremos que nuestros hijos, nuestras familias salgan adelante y, por supuesto, unirnos en torno a la educación".



#ColombiaDecide2026 | ¿Qué le aporta cada fórmula vicepresidencial a su candidato presidencial y por qué cree que su ayuda es determinante para aumentar el número de votos? Responden Leonardo Huerta, Juan Daniel Oviedo y Edna Bonilla.



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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL