¿Qué significan los tachones en las actas electorales? Registraduría explica por qué ocurren

A las 8 de la mañana de domingo, 21 de junio de 2026, se abren las urnas para que los colombianos salgan a ejercer su derecho al voto. Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda son las candidatos presidenciales que compiten en esta segunda vuelta. Durante cada jornada electoral en Colombia, uno de los temas que genera dudas es la presencia de tachones o enmendaduras en las actas de votación. A través de un video, la Registraduría explicó en qué consiste esto.



¿Por qué las actas electorales pueden tener tachones?

La Registraduría ha señalado que estos elementos hacen parte del proceso manual de registro de votos y no representan, por sí mismos, una irregularidad. Las actas más visibles en este debate son los formularios E-14, documentos en los que los jurados de votación registran los resultados de cada mesa al cierre de la jornada. Estos formularios se llenan a mano y bajo condiciones que pueden llevar a errores que luego necesitan corrección.

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El conteo de votos al final del día se realiza de forma manual. Los jurados, que son ciudadanos designados para esta función, deben sumar los votos y consignarlos en los formularios oficiales. En este proceso pueden presentarse errores de transcripción, cálculo o escritura. Cuando ocurre una equivocación, el procedimiento consiste en corregir el dato directamente en el formulario. Esto se hace mediante tachones o enmendaduras visibles, acompañadas de aclaraciones escritas y firmas de los jurados.

Este mecanismo permite dejar constancia de que hubo una corrección en el documento original, lo que forma parte de la trazabilidad del proceso electoral. La ausencia de borrados invisibles y la presencia de cambios visibles indican que el ajuste quedó registrado.



¡Ojo con la desinformación!



Las actas electorales pueden contener correcciones que son informadas por los jurados de votación en el espacio destinado para observaciones. Esto hace parte del diligenciamiento normal de las actas.



Recuerda consultar siempre la información… pic.twitter.com/qPuWbYHBXv — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 16, 2026

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Diferencia entre preconteo y escrutinio

Para entender el impacto de los tachones, es clave diferenciar dos etapas del proceso electoral: el preconteo y el escrutinio. El preconteo corresponde a la sumatoria inicial que se divulga la noche de elecciones. Los formularios E-14 hacen parte de esta etapa y tienen un carácter informativo. El escrutinio, en cambio, es la revisión oficial que realizan comisiones integradas por jueces y otros funcionarios. En esta fase se verifican los datos de las actas, se comparan las distintas copias y se resuelven inconsistencias. El formulario que tiene validez jurídica es el de “claveros”, que se utiliza durante el escrutinio. Este documento se contrasta con otros registros, como las firmas de votantes y los tarjetones físicos.

Cada mesa de votación produce tres copias del formulario E-14: una para transmisión, otra para delegados y una tercera para claveros. Estas copias deben coincidir entre sí. La existencia de varias versiones permite comparar la información y detectar diferencias. Si un dato presenta un tachón en una copia, se puede revisar en las otras para confirmar la cifra correcta. En caso de inconsistencias, los testigos electorales pueden presentar reclamaciones que son analizadas durante el escrutinio. El Código Electoral establece procedimientos para revisar errores aritméticos o inconsistencias en las actas.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL