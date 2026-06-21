Segunda vuelta presidencial 2026: ojo a lo que debe hacer si comete un error al marcar su tarjetón

Ya se abrieron las urnas en Colombia para la segunda vuelta presidencial de 2026, una jornada decisiva en la que millones de ciudadanos acuden a las mesas de votación para elegir al próximo jefe de Estado. En esta fase definitiva, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, los dos candidatos más votados en la primera vuelta se enfrentan en un pulso directo por la Presidencia.



La Registraduría Nacional del Estado Civil ha dispuesto toda la logística para que el proceso se desarrolle con normalidad, transparencia y garantías. Como en cada elección, el tarjetón electoral es el instrumento clave mediante el cual los votantes expresan su preferencia. Sin embargo, no es raro que, en medio de los nervios o la falta de atención, algunas personas cometan errores al momento de marcarlo. Ante esa situación, es fundamental saber cómo actuar para evitar que el voto sea anulado.



Qué hacer si se equivoca al marcar el tarjetón en la segunda vuelta

Uno de los errores más comunes durante la jornada electoral es marcar incorrectamente el tarjetón. Esto puede suceder al poner la X en el recuadro equivocado, marcar más de una opción, hacer rayones fuera del espacio asignado o incluso dañar accidentalmente el documento. Cuando esto ocurre, la legislación electoral colombiana contempla un procedimiento claro para que el votante pueda corregir la situación.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En primer lugar, la persona debe mantener la calma y no depositar el tarjetón en la urna si se ha cometido un error. Es importante recordar que introducir el voto equivocado impide cualquier corrección posterior, pues el sufragio se vuelve definitivo en ese momento. Por ello, la recomendación principal es revisar cuidadosamente el tarjetón antes de acercarse a la urna. Si el ciudadano detecta el error a tiempo, debe dirigirse inmediatamente al jurado de votación que le entregó el tarjetón. Allí debe informar que desea reemplazarlo debido a una equivocación. La Registraduría establece que cada votante tiene derecho a solicitar un nuevo tarjetón, siempre y cuando entregue el anterior y explique la situación.

Los jurados de votación, previamente capacitados para este tipo de casos, están facultados para anular el tarjetón dañado o mal diligenciado. Para ello, deben marcarlo como inutilizado y conservarlo en un sobre especial destinado a esos documentos. Posteriormente, entregan al votante un nuevo tarjetón para que pueda ejercer su derecho al voto correctamente. Es importante subrayar que este procedimiento solo puede realizarse una vez. Es decir, el votante debe tener especial cuidado al marcar el segundo tarjetón, ya que no se permite una nueva reposición. Por ello, la recomendación es tomarse el tiempo necesario, leer con atención y asegurarse de marcar claramente la opción elegida dentro del recuadro correspondiente.



Otro aspecto que conviene tener en cuenta es que el tarjetón debe ser diligenciado únicamente dentro del cubículo de votación y de forma secreta. Pedir ayuda o mostrar el voto a otras personas puede interpretarse como una vulneración a la reserva del sufragio. En caso de requerir asistencia, como sucede con personas con discapacidad o adultos mayores, los jurados están autorizados para orientar el proceso bajo las normas vigentes. La Registraduría también insiste en que no se deben hacer marcas adicionales, firmas, mensajes o símbolos en el tarjetón, ya que esto podría generar confusión al momento del escrutinio y eventualmente llevar a la anulación del voto. La instrucción es sencilla: marcar de manera clara una sola opción.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL