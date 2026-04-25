“Se han encontrado nuevas amenazas”: Benedetti habla sobre seguridad de candidatos a la Presidencia

Luego de la serie de atentados terroristas en el Valle y Cauca, el ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que lo que buscan los delincuentes es amedrentar a la ciudadanía, como respuesta a los bombardeos y acciones de la fuerza pública contra las disidencias que comanda alias Iván Mordisco.

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De acuerdo con el ministro, el grupo de ‘Mordisco’ realiza estos actos terroristas para aparentar fuerza, pero cuando se recurre a este tipo de actos hay una debilidad. Aseguró que se está planeando una operación de gran magnitud y que "lo que se le ha dado a Mordisco del suroccidente del país ha sido como nunca", incluyendo la baja de su compañera sentimental y varios miembros importantes.



Benedetti manifestó su dolor por el uso de actos terroristas para "hacer política" o cuestionar al Gobierno, calificando de "absurdo y triste" que se tome una vocería de oposición para culpar al Gobierno de estas situaciones. Reiteró que no es momento de cuestionar sino de ayudar y defendió que este Gobierno ha bombardeado estructuras criminales "más que ningún otro gobierno".



Además, Benedetti fue enfático en que no se está negociando con los grupos responsables de estos ataques en ese sector del país. Aclaró que, aunque se negocie con otros grupos como el de alias Calarcá en otros sectores, eso "no tiene nada que ver" con lo que sucede en el Valle del Cauca y el Cauca.



Benedetti habló de la seguridad de los candidatos presidenciales

En la entrevista con Noticias Caracol, Benedetti confirmó que existen nuevas amenazas contra candidatos presidenciales detectadas por inteligencia. Detalló que existen esquemas de seguridad robustos: "Hay esquemas que tienen 35 hombres y cuando se desplazan a otras ciudades están entre 40 y 50 unidades, cinco o seis vehículos blindados".

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Admitió que la seguridad al 100 por ciento es imposible, pero que el Gobierno está haciendo un esfuerzo sin precedentes, asignando altos oficiales a los esquemas y ajustando la protección según el nivel de riesgo de cada candidato.

El próximo mes de mayo se cumple un año del atentado al precandidato Miguel Uribe Turbay, quien falleció semanas después de la Fundación Santa Fe. Tras este ataque, las alarmas por la seguridad de los aspirantes a la Presidencia aumentaron.

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De hecho, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) denunció un presunto plan de la guerrilla del Eln contra la candidata Paloma Valencia, del partido de derecha Centro Democrático, mientras otros aspirantes como el ultraderechista Abelardo de la Espriella también han informado de amenazas.

Por los hechos, la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) expresó su "más enérgico rechazo" a las amenazas de muerte contra candidatos presidenciales en Colombia y a la vandalización de sedes de campaña, a seis semanas de las elecciones del 31 de mayo.

El propio Centro Democrático, además, detalló en X que conoció sobre un posible atentado en contra del senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, durante un evento que se realizará este sábado en La Dorada, Caldas. “Pedimos al Gobierno Nacional y a las autoridades investigar y extremar medidas de seguridad”, dijo ese partido.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, explicó que la medida busca "anticipar y evitar cualquier acción criminal" contra los aspirantes y recordó que desde hace un año se implementa el Plan Democracia, con despliegue de la fuerza pública y coordinación institucional.

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