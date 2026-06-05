Segunda vuelta presidencial 2026: ¿se puede cambiar el puesto de votación para el 21 de junio?

La primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, realizada el pasado 31 de mayo de 2026, definió a los dos candidatos que avanzaran a la segunda vuelta electoral en la segunda vuelta programada para el 21 de junio. Tras el cierre de las urnas y el avance del preconteo, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se consolidaron como los aspirantes más votados, asegurando su paso a la etapa definitiva de la contienda electoral que elegirá al próximo presidente y vicepresidente para el periodo 2026-2030.

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La jornada contó con 122.020 mesas de votación en todo el país, lo que implicó la presencia de jurados en cada una de ellas para operar el proceso electoral. Teniendo en cuenta que cada mesa está conformada por seis jurados, el número total de ciudadanos designados superó los 732.000 jurados de votación durante la primera vuelta.

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¿Habrá cambios en los puestos de votación para la segunda vuelta presidencial?

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que los colombianos habilitados para participar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026 deberán acudir al mismo puesto de votación asignado para la primera jornada electoral, realizada el pasado 31 de mayo. pues actualmente no existe ningún mecanismo habilitado para modificar el puesto donde cada ciudadano ejercerá su derecho al voto.



Por tanto, el censo electoral utilizado para la segunda vuelta presidencial será exactamente el mismo que se empleó en la primera ronda de las elecciones. Asimismo, quienes fueron designados como jurados de votación en la primera vuelta, también deberán serlo en la segunda.

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La segunda vuelta presidencial se llevará a cabo el próximo 21 de junio y definirá quién ocupará la Presidencia de la República para el siguiente periodo de gobierno. "Es importante señalar que, para la segunda vuelta presidencial no se están llevando a cabo nuevas inscripciones para cambiar el lugar de votación. El periodo de inscripción de ciudadanos para votar en las elecciones presidenciales finalizó el 31 de marzo de 2026", indicó la Registraduría.



Registraduría alertó por correos electrónicos engañosos

La advertencia de la autoridad electoral se produce luego de que varios ciudadanos reportaran la recepción de correos electrónicos en los que supuestamente se informa sobre un cambio de puesto de votación para la segunda vuelta. "La Registraduría Nacional hace un llamado a los ciudadanos que están recibiendo estos correos electrónicos para que no den crédito a la información allí contenida y se abstengan de abrir el enlace que contiene".

Según explicó la Registraduría, estas comunicaciones son falsas y no han sido emitidas por la entidad. Los mensajes utilizan asuntos relacionados con las elecciones para generar confianza entre los destinatarios y contienen enlaces que podrían representar riesgos para la seguridad de la información personal. "Estas comunicaciones, en las que está siendo suplantada la entidad, son enviadas desde correos electrónicos como noreply@kamtridit.cz y este tipo de dominios no corresponden a los correos oficiales de la Registraduría Nacional (@registraduria.gov.co)".



¿Cómo consultar el puesto de votación para la segunda vuelta?

Ante las dudas que puedan surgir entre los votantes, la Registraduría reiteró que existen varios canales oficiales para verificar el lugar de votación asignado. Para consultar el lugar de votación en las elecciones presidenciales de 2026, la ciudadanía puede seguir un proceso sencillo a través de internet. La herramienta está disponible en el portal de la Registraduría Nacional del Estado Civil.



Ingrese al sitio web oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil: https://www.registraduria.gov.co/

Ubique el botón que dice "ELECCIONES 2026".

Ubique en la parte superior el botón que dice "Consultar lugar de votación".

Una vez ese portal, debe ingresar su número de cédula y completar la verificación obligatoria

En ese momento debería poder ver el puesto de votación con su respectiva dirección y su número de mesa asignado.

Quienes residen fuera del país también pueden realizar la consulta mediante el sistema habilitado para votantes en el exterior, disponible en el siguiente enlace. Otra opción es la aplicación móvil "aVotar", disponible para dispositivos Android y iPhone. A través de esta herramienta los ciudadanos pueden consultar información relacionada con el proceso electoral y confirmar el sitio donde deberán acudir el día de la jornada.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co