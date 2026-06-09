Señalados por Abelardo de la Espriella de presunta compra de votos rechazaron acusaciones

En las últimas horas, Abelardo de la Espriella dio varios nombres que, según el candidato, hacen parte de un plan para comprar votos en algunas regiones del país. (Lea también: Las propuestas de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella para la salud y las finanzas públicas)

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Mencionó al menos 30 rostros visibles del progresismo y algunos ya han rechazado los señalamientos.

Y es que el candidato de derecha, con lista en mano, pidió al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Cristopher Landau, poner la lupa sobre algunas estructuras políticas que, de acuerdo con De la Espriella, deberían ser investigadas por posible compra de votos, constreñimiento al sufragante o intervención irregular para la segunda vuelta presidencial.



También pidió al funcionario estadounidense que, de encontrar méritos para ello, le retire la visa a los señalados y los incluya en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), también conocida como Lista Clinton, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.



“Le dejo aquí subsecretario unos nombres para que usted los tenga en el radar: Carlos Caicedo, Patricia Caicedo, Felipe Hernández, Rafael Martínez, Antonio Correa, Fernando Niño, Iván Vargas, Andrea Vargas, Eduardo Pulgar, Euclides Torres, Agmeth Escaf, Juan Carlos Muñiz, Pedro Flórez, el clan de los hermanos Calle, Mario Fernández, Karyme Cotes, Rafael Macea, Luis Ramiro Ricardo, Carlos Felipe Quintero, Martha Peralta, Johana Osorio, Musa Besaile y Luis Fernando Lobo”, dijo el abogado.



“No tenemos la necesidad de comprar votos porque el Caribe ya habló”

Abelardo de la Espriella fue derrotado en primera vuelta en la región Caribe, donde Iván Cepeda obtuvo más votos que él en todos los departamentos.

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Tras los señalamientos de De la Espriella, el excandidato Carlos Caicedo, uno de los mencionados, aseguró que las acusaciones son una persecución al movimiento político de izquierda.

“Es por supuesto una falsedad, una acusación canalla y miserable, que básicamente se trata de un perfilamiento, no solamente ante un funcionario de los Estados Unidos, sino como ya conocemos en Colombia, este tipo de listas es prácticamente una orden a los grupos narcoparamilitares para que atenten contra la vida de las personas que como yo, incluso nos ponen a encabezar esta lista, y lo que eso refleja es el miedo que el señor tiene de volver a perder en el Caribe colombiano”, expresó en diálogo con Noticias Caracol.

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La senadora Martha Peralta cuestionó que los nombre “con lista en mano, pretendiendo señalarnos sin ningún tipo de prueba de comprar votos. Aquí nosotros no tenemos la necesidad de comprar votos porque el Caribe ya habló y va a volver a ganar Iván Cepeda aquí en el Caribe, porque aquí la gente no se humilla ni por un peso ni por dos pesos, aquí la gente tiene dignidad”.

El representante Agmeth Escaf aseguró que la denuncia de De la Espriella es falsa, “nunca he estado involucrado en un tema de esos ni hemos trabajado alrededor de ese tipo de acciones en lo absoluto. Quienes realmente sí están en el equipo de él, que son conocidos y condenados por compra de votos, el doctor Arturo Char y todos los que han hecho parte de todo ese proyecto, están en el bando de él”.

A través de su cuenta de X, el senador del Partido de la U José Antonio Correa pidió al candidato las pruebas que respaldan su denuncia y que las entregue a las autoridades judiciales colombianas y “no ante gobiernos extranjeros ni en escenarios mediáticos. No me intimidan las descalificaciones ni los montajes discursivos. Mi apoyo a Iván Cepeda es público, legítimo y democrático”.

El representante conservador Fernando Niño, quien apoya a Iván Cepeda, también rechazó los señalamientos sin pruebas y manifestó su confianza “en las naciones con democracias consolidadas que respetan la ley y toman cualquier decisión con base en hechos”.

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Desde el Pacto Histórico, Gabriel Becerra, que integra el comité político del candidato de izquierda, manifestó que “el señor Abelardo quiere desviar la atención de lo fundamental ahorita, que es el debate presidencial, y lo que hemos manifestado desde nuestra campaña es que nuestra campaña es una campaña que ha contado, no de ahora, sino desde hace bastante tiempo en el Congreso y en las elecciones del presidente (Gustavo) Petro, con un entusiasmo de la ciudadanía. Aquí nosotros no tenemos que recurrir a las prácticas tradicionales para ganar la voluntad de los ciudadanos”. (Lea también: Denuncias de supuestos planes de "autoatentado" que hicieron Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella)

NOTICIAS CARACOL

CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE