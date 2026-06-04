Sergio Fajardo tras resultados de primera vuelta presidencial: "Nunca más volveré a ser candidato"

En las últimas horas el excandidato presidencial Sergio Fajardo presentó en sus redes sociales el "Decálogo del millón de votos", una propuesta que plantea 10 compromisos como poner fin a la polarización, defender la Constitución de 1991, combatir la corrupción y darle fin de la política de paz total.



"Yo he seguido un camino coherente, consistente. He repetido de manera sistemática juiciosa lo que aparece en ese decálogo y lo hemos hecho sin desviarnos un milímetro, manteniendo como primer punto no a la polarización todas las veces. Conversé con ustedes, lo primero que yo dije fue no a la polarización y este decálogo que estamos presentando se lo estamos presentando a Colombia. No es para tenga con un señor candidato de la Espriella o un señor candidato Cepeda a ver qué vamos a negociar. Nosotros no estamos negociando nada", dijo el excandidato cuando le preguntaron si el decálogo iba dirigido a alguno de los dos aspirantes.



Fajardo aseguró que su decálogo es un mensaje para Colombia reiterando su preocupación por los discursos de odio. "Cada persona es libre. Nunca en 21 años y medio (...) en todo este recorrido siempre ha sido la misma política y en Colombia pues rara vez se encuentran ustedes en el mundo de la política con personas que somos coherentes, consistentes, que mantenemos una forma de hacer las cosas, que respetamos unos principios", aseguró. El excandidato dijo Colombia está "llena de miedo, rabias y odios".

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En las elecciones del pasado domingo, los resultados de preconteo dejaron a Sergio Fajardo en el cuarto lugar de los más votados con 1.009.073 votos, detrás de Paloma Valencia con 1.639.685 votos. Mientras que pasaron a segunda vuelta Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, con 10.361.499 y 9.688.361, respectivamente. Por su parte, el exgobernador antioqueño dijo: "Nunca más volveré ser candidato, pero sí representamos a una Colombia y donde estén cada una de las personas que nos ha apoyado, que ha creído en todo esto, reiterarles que trabajemos para que este decálogo haga parte de la de la transformación política de nuestro país empezando por ese primer punto".



Decálogo del millón

El excandidato, que también participo en las elecciones presidenciales de 2010 (fórmula vicepresidencial de Antanas Mockus), 2018 y 2022, aseguró que siempre le han ofrecido a Colombia sensatez y respeto. Estos fueron los 10 compromisos que propuso Fajardo:



Fin a la polarización y el odio. La democracia se defiende con las leyes y los actos. También con las palabras. Rechazamos rotundamente la escalada de división y polarización de nuestro país e instamos a los candidatos a civilizar, moderar y rebajar la crispación. Las formas son el fondo. Y los adversarios no pueden ser considerados enemigos. Ningún colombiano debe ser considerado así. Protección de la Constitución, no a la Constituyente. Respeto explícito e irrestricto al equilibrio institucional y a la independencia de poderes. Esto no es compatible con el permanente cuestionamiento a nuestra Constitución Política y a la arquitectura institucional. Mucho menos con los intentos de socavarla o cambiarla con una Asamblea Constituyente. Cero impunidad, cero corrupción. Los recursos públicos son sagrados, hay que auditar a la actual administración con un riguroso informe de rendición de cuentas y una batería de medidas que eviten que la corrupción siga robando la plata pública, corrompa a quienes deben gestionarla y administrarla, y enriquezca ilícitamente a personas y organizaciones. El fin de la Paz Total. Colombia necesita una agenda seria de seguridad y presencia territorial del Estado. El incremento de la inseguridad, el crimen, el narcotráfico y la presencia de grupos armados ilegales y bandas criminales en buena parte del territorio nacional exige recuperar el control, proteger a la ciudadanía y enfrentar las economías ilegales. También exige proteger la biodiversidad, porque no hay agenda ambiental sin seguridad, paz y control territorial. Nuestro Plan Guardián es la respuesta más sólida para superar la inseguridad y el fracaso de la Paz Total. Colombia la más educada NO es un titular. Es el camino para generar más oportunidades, equidad, inclusión y bienestar para todos. La educación debe acompañar a las personas desde la primera infancia hasta su proyecto de vida, con calidad, pertinencia y sin dejar a nadie atrás. Necesitamos fortalecer a maestras y maestros, recuperar los aprendizajes y abrir más oportunidades para que las y los jóvenes puedan estudiar, graduarse, trabajar y construir su futuro en Colombia. Por un nuevo orden del sistema de salud. Hay que garantizar atención oportuna, medicamentos disponibles, condiciones y bienestar para el personal médico, apoyo a las personas cuidadadoras y un modelo sostenible, justo y transparente. El sistema debe volver a estar centrado en la dignidad de los pacientes, con reglas claras, buen manejo de los recursos y presencia real en los territorios. Jóvenes como protagonistas: que el lugar donde se nace no determine el futuro. Transformar el talento de los y las jóvenes en el principal motor de desarrollo del país. Se necesita con urgencia que el Estado priorice su salud mental. Asegurar que cada joven pueda alcanzar su máximo potencial; conectando la educación con su vocación individual, eliminando las barreras al primer empleo e impulsando la educación digital. Que ningún(a) joven encuentre en la ilegalidad su proyecto de vida. Herramientas, conectividad y capital para que lideren la transformación productiva y social de Colombia. Un Estado que garantice y profundice los derechos consagrados en la Constitución de 1991. Queremos un gobierno plural e incluyente, que proteja y respete a todas las personas, sin amenazas ni estigmatizaciones. Un Estado presente en los territorios, eficiente y capaz de resolver sus necesidades, no atrapado en el clientelismo, los amiguismos ni la incompetencia. Colombia no se vive igual en todas partes. Por eso gobernar es llegar a las regiones, escuchar a las comunidades y abrir oportunidades para jóvenes, comunidades étnicas, adultos mayores, población LGBTIQ+, víctimas del conflicto y para quienes han sido históricamente olvidados. Los derechos y la igualdad de las mujeres son innegociables. Desarrollo productivo con inclusión social. Colombia debe atraer inversión privada, impulsar un desarrollo sostenible que proteja nuestra biodiversidad y garantizar condiciones dignas para el empleo de las y los trabajadores. Necesitamos seguridad jurídica y una infraestructura que impulse la competitividad e integre nuestras regiones, con una política de desarrollo productivo que nos proporcione prosperidad, inclusión y bienestar. Colombia necesita recuperar una política exterior, seria, profesional y al servicio de la gente. La diplomacia no puede seguir dependiendo de peleas personales, improvisaciones o afinidades ideológicas. Necesitamos una política exterior soberana, pragmática y guiada por el interés nacional. Creemos en el diálogo, la colaboración y una Colombia abierta al mundo, y el mundo en Colombia. Rechazamos cualquier intento de injerencia en nuestras decisiones y exigimos respeto por nuestra soberanía, como respetaremos la de todos los países.