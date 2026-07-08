Mensaje del presidente Petro a Selección Colombia tras derrota con Suiza: "Jugaron con el corazón"

Suiza acabó este martes con el sueño mundialista de Colombia tras imponerse 4-3 en una dramática tanda de penaltis, para sellar su clasificación a los cuartos de final del torneo en los que jugará contra Argentina, tras un empate 0-0 en el tiempo reglamentario y en el alargue. Luego de la eliminación del equipo nacional se conocieron varios mensajes de hinchas y ciudadanos, entre ellos el presidente de la República, Gustavo Petro, quien usó sus redes sociales para enviarle a los jugadores un mensaje.

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"Felicito a los jugadores colombianos; se esmeraron y jugaron con el corazón. Hicieron vibrar a Colombia y llenarla de esperanza", escribió el presidente Gustavo Petro en su cuenta de Instagram en una publicación en la que adjunta una fotografía de inicios de junio, cuando él le entregó el pabellón nacional a la Selección de fútbol en una ceremonia realizada en el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), en Bogotá, antes del viaje del equipo al Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

En su mensaje el mandatario saliente también escribió: "Me hubiera gustado que la final fuera EE. UU. y Colombia; hubiera sido muy interesante. Lástima".



Con la victoria, Suiza se medirá en cuartos de final ante Argentina, una de las grandes candidatas al título y la única selección de Conmebol que queda con vida en el torneo.



"No hay nada que reprochar, simplemente que a veces la pelota entra y a veces no", dijo el DT de Colombia, Nestor Lorenzo. "Este Mundial ha demostrado una calidad de arqueros impresionante", comentó, en alusión a Gregor Kobel.

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A inicios de junio, Petro instó en el evento a los jugadores a mantener la humildad durante la competición y les transmitió dos mensajes que, según dijo, han guiado su vida pública: "El último será el primero" y "la vida está primero que la codicia". "Lleven eso siempre en su juego. Juego de equipo y de individuos. Individuos que deben mirar el equipo. Equipo que debe tener la humildad como un principio antes que nada", expresó en ese entonces.

Petro añadió que "si la soberbia gana el equipo, gana el individuo, la codicia se impone y la vida cede", por lo que pidió a los futbolistas representar a una nación "hermanable con todas las naciones del mundo". "Deseo, quiero y el pueblo de Colombia quiere que sean los primeros", concluyó.

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WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL