¿Qué dice la ley sobre el empalme presidencial, suspendido por De la Espriella?

El empalme presidencial no es un acto de cortesía ni una decisión política, es una obligación establecida en la ley 951 de 2005 y el mecanismo que garantiza la transición ordenada del poder. Sin embargo, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, decidió suspenderlo y en respuesta, el gobierno de Gustavo Petro hizo lo mismo. (Lea también: De la Espriella habla tras suspensión del empalme con Gobierno Petro: "Resistencia constitucional")

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El excomisionado de Paz Miguel Ceballos recalcó en Noticias Caracol que la norma “establece los parámetros para la entrega y recepción de la información de un gobierno a otro y de todos los poderes públicos. Esa ley establece que un juez de la República, o también un representante o senador como parte del Congreso debe dar cuenta de su gestión, debe entregar toda la información lo más completa posible y quien recibe el cargo hará lo propio, tendrá que mirar esa información, analizarla y, por supuesto, si tiene alguna duda o reparo frente a ella, dejarlo en una constancia escrita en actas que harán parte del escrutinio de las entidades de control”.

“El gobierno entrante y el gobierno saliente tienen un parámetro legal y suspender las reuniones físicas es una cosa muy distinta a que el empalme continúe. El empalme debe continuar porque la ley lo establece. La información debe ser entregada por el gobierno. El gobierno no puede evadir su responsabilidad a entregar la información a quien va a recibir, el gobierno entrante. En mi concepto el empalme no está detenido, se suspenden unas reuniones y no son necesariamente todo el empalme”, añadió.



Por eso, instó al presidente Gustavo Petro que “sea también muy respetuoso. Él ha negado o ha querido desconocer todo el proceso que ha sido verificado, ha sido confirmado no solamente por nuestras autoridades públicas, también por las misiones internacionales”, haciendo referencia a las elecciones. “Yo creo que en este momento si el gobierno pide respeto, pues también debe respetar el marco democrático en el cual fue electo el presidente (Abelardo) de la Espriella”, expresó. (Lea también: Juristas piden prudencia y respeto al resultado electoral tras declaraciones del presidente Petro)



¿Cómo es el empalme presidencial?

Julio José Orozco, abogado especialista en derecho público, explica que “hay una gabela de 15 días más o menos para que, una vez entregado el cargo, rindan sí o sí un informe al presidente entrante y a los funcionarios que este presidente entrante designe, que dé cuenta de cómo está el estado de las carteras, de las oficinas y de los despachos públicos”.



El empalme no depende de reuniones presenciales, puede desarrollarse a través de distintos mecanismos, pero siempre se debe asegurar el intercambio de información. Además, deberían ser incluidas mesas de trabajo para garantizar la transparencia institucional. “Cuando tú facilitas el encuentro entre gobierno entrante y saliente en la comunicación directa estás fortaleciendo unos símbolos que son muy importantes para la democracia, que independientemente de quién gane la Presidencia, una gobernación o una alcaldía va a tener la capacidad de discutir con los adversarios políticos, de reconocer que ganaron y reconocer la pérdida cuando se llegue a dar ese tipo de elementos”, señala Jairo Libreros, abogado especialista en política internacional y defensa.

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Para quienes han participado en varios procesos de transición, el empalme no solo define cómo termina un gobierno, también advierte que los cambios de poder impactan directamente en las políticas públicas. La exministra Cecilia López dice que “es muy importante el empalme porque si no usted rompe y empieza de cero, ¿y quién paga la cuenta de eso? La gente, y la política económica, y la política social, y la política ambiental, toda la política pública”.



¿Qué pasa si no se da el empalme presidencial?

“La ley 1952 de 2019, en el artículo 39, dice y dicta que no hacer entrega oportuna del cargo es una falta disciplinaria y sería la Procuraduría General quien tendría que detonar la sanción disciplinaria contra esos funcionarios que se nieguen a entregar el cargo”, precisa el abogado Julio José Orozco.

Además, sin un empalme efectivo la información puede quedar incompleta, los proyectos se retrasan y el nuevo gobierno debe invertir tiempo en reconstruir procesos que ya deberían estar documentados y en marcha.

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“Si hubo un error, hay que reconocerlo porque tarde o temprano los organismos de control lo descubrirán. Si hubo un delito, pues por supuesto que hay que denunciarlo ante los organismos competentes, en este caso la Fiscalía General de la Nación o la Comisión de Acusaciones. Y las lecciones aprendidas, yo creo que es lo más importante, las lecciones aprendidas de un gobierno a otro hacen que se construyan nuevas maneras de gobernar”, considera el excomisionado Ceballos.

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