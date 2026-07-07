De la Espriella habla tras suspensión del empalme con Gobierno Petro: "Resistencia constitucional"

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, acusó este martes al mandatario saliente, Gustavo Petro, de orquestar "un golpe de Estado" luego de que el actual mandatario afirmó que no reconoce su victoria en las elecciones del 21 de junio, por lo que pidió a las Fuerzas Militares mantener el orden constitucional. De la Espriella dijo en un mensaje en redes sociales que Petro y el excandidato presidencial Iván Cepeda, que fue derrotado en la segunda vuelta, "iniciaron su plan B para quedarse a como diera lugar en el poder y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado" (Lea también: Abelardo de la Espriella suspende el proceso de empalme con el Gobierno de Gustavo Petro).

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"Le pido como presidente electo a las fuerzas armadas de la República de Colombia que cumplan con su juramento de proteger la Constitución y la democracia, y no obedecer ninguna orden que Petro esté dando en sentido contrario", agregó De la Espriella, quien también pidió a la comunidad internacional mantenerse vigilante del proceso de transición del poder que él deberá asumir el próximo 7 de agosto.

El mensaje de De la Espriella llega después de que ordenó este martes más temprano a su equipo de empalme suspender ese proceso con el Gobierno saliente para el traspaso del poder, aunque indicó que hay que cumplir el mandato legal a través de los mecanismos legales y tecnológicos que existen para recabar información. "No se puede hacer empalme con un gobierno que desconoce el triunfo del gobierno entrante. Petro, su heredero (Cepeda) y quienes los están secundando en este despropósito no son demócratas, de la que se salvó Colombia", afirmó.



En su mensaje, De la Espriella hizo un llamado al pueblo colombiano a la "resistencia constitucional" para defender lo logrado en las urnas el pasado 21 de junio. En ese sentido, reiteró su respeto "absoluto" por la Constitución de 1991 y afirmó que el 7 de agosto asumirá el cargo para hacerla cumplir, al tiempo que advritió que será "un tigre" defendiendo al país de lo que él acusó, sin pruebas, de golpistas (Siga leyendo: Gobierno Petro también suspende empalme con el Gobierno electo de Abelardo de la Espriella).



El presidente electo declaró que su Gobierno respetará la protesta pacífica pero enfrentará la violencia, los bloqueos y la intimidación como delitos.

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Petro, por su parte, aseguró este martes que entregará el poder el próximo 6 de agosto a la medianoche, pese a que no reconoce como su sucesor a De la Espriella. "El proceso de entrega del Gobierno continúa (...) el Gobierno termina el seis de agosto a las 12 de la noche, porque ese fue el mandato del pueblo", escribió Petro en la red social X, donde añadió que no se aferrará al poder porque es "un demócrata" que respeta la Constitución.

Petro insistió, sin embargo, en que su partido, el Pacto Histórico, presentará una demanda de nulidad de las elecciones y reiteró sus críticas al presidente electo, que debe asumir el 7 de agosto, y a su equipo de transición, luego de que este martes las partes decidieran suspender los contactos para el traspaso del poder. "Me piden cosas que serían inconstitucionales como permanecer en el poder sabiendo que los que vienen no ganaron las elecciones. No lo haré porque el mandato popular que se me otorgó tiene un final", escribió Petro.

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Aunque Petro confirmó que dejará la Presidencia en la fecha prevista por la Constitución, volvió a asegurar, sin aportar pruebas, que las elecciones "fueron manipuladas", reiteró sus críticas contra De la Espriella, calificó de "calumnias" las acusaciones hechas por integrantes del equipo del presidente electo y afirmó que responderá por la vía judicial.

"Las calumnias proferidas por exconvictos y familiares de convictos, que fue lo que enviaron entre otras personas al empalme (transición), serán respondidas judicialmente", indicó Petro, quien llamó además a una "resistencia activa" y sostuvo que, "cuando el pueblo decida", procederá la "desobediencia civil", al considerar que el país enfrenta una amenaza para la democracia con la llegada del nuevo Gobierno.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL