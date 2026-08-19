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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Este es el decreto para declarar emergencia económica tras terremoto: ¿en qué municipios aplica?

Este es el decreto para declarar emergencia económica tras terremoto: ¿en qué municipios aplica?

El decreto tiene una duración de 30 días y aplica en 15 municipios con afectaciones por el terremoto. Busca implementar medidas para "superar la crisis y evitar la extensión de sus efectos".

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 19 de ago, 2026
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Abelardo de la Espriella declara emergencia económica tras terremoto.
Abelardo de la Espriella declara emergencia económica tras terremoto.
Colprensa / AFP

El gabinete del presidente Abelardo de la Espriella firmó el decreto en la noche de este miércoles para decretar emergencia económica tras el terremoto de 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto en Colombia, que afectó a 15 municipios del territorio nacional. Según el artículo 215 de la Constitución, con esta medida el Gobierno nacional podrá "dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el Estado de Emergencia, y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes".

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El decreto tiene una duración de 30 días, y puede prorrogarse por hasta 90 días. Aplica en los municipios de Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindio, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre. Según el documento, el cual ya había sido anunciado previamente por De la Espriella, los recursos disponibles "resultan insuficientes para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos", por lo que "se hace necesario adoptar medidas que contengan las autorizaciones de ingreso, así como de asignación de gasto que permitan la ejecución de los recursos correspondientes, destinados a superar la crisis y evitar la extensión de sus efectos, por lo que se requerirá efectuar las modificaciones legales que correspondan".

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Por otro lado, se anuncia "la creación de fondos especiales, con las subcuentas que se requieran, que tengan por objeto la financiación y la inversión en proyectos destinados para atender las necesidades derivadas de la catástrofe por el terremoto a que hace referencia el presente decreto; otorgar alivios y demás medidas de carácter tributario, aduanero y cambiario temporales que liberen liquidez de los contribuyentes y generen recursos destinados a la emergencia; fortalecer la capacidad financiera, institucional y administrativa de las entidades territoriales con medidas presupuestales (modificaciones presupuestales tales como, adiciones, traslados y demás operaciones presupuesta les a que haya lugar) y reorientar la destinación de los recursos de Fondos Especiales de la Nación que no se encuentren comprometidos".

Decreto de emergencia económica.
Decreto de emergencia económica.
Archivo particular

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