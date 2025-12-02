Excanciller Murillo habla de propuesta que habría hecho Colombia a Maduro para que saliera del poder

En entrevista con Noticias Caracol, el excanciller y ahora precandidato presidencial Luis Gilberto Murillo habló sobre la propuesta que el gobierno de Gustavo Petro le habría planteado al líder del régimen venezolano Nicolás Maduro para una salida negociada del poder. Estas propuestas se habrían dado en reuniones "diplomáticas confidenciales" con autoridades de México y Brasil en 2024, mientras Murillo era canciller.

De hecho, entre agosto y septiembre del año pasado, es decir, los meses siguiente a las elecciones en Venezuela tras las cuales Maduro continuó en el poder, se informó que los gobiernos de Colombia, Brasil y México se reunieron para hablar con el líder del régimen chavista y acordar acciones al respecto. Ahora bien, Murillo, cuando se le preguntó si hubo una propuesta concreta para que efectivamente Maduro saliera del poder, él respondió que sí.

"Lo primero que hay que decir que nosotros nunca reconocimos el gobierno de Maduro porque no presentó las actas y obviamente no pudo demostrar que había ganado unas elecciones, y por eso no reconocimos al gobierno y mantuvimos unas relaciones de Estado a Estado, porque así nos los pidió la gente de la frontera, la mayoría de la población que requiere de que no se cierre esa frontera, la gente en Paraguachón (La Guajira), la gente en Cúcuta", indicó.



Añadió que al final de las conversaciones con Brasil y México "se propuso una salida muy parecida a lo que se está hablando hoy, pero que tenía que ver con el hecho de continuar en un periodo, a compartir el gobierno, muy a la idea del Frente Nacional, y entregarle en tres años el gobierno a Edmundo González Urrutia, para que él presidiera las siguientes elecciones. Era compartir el periodo, fue una de las propuestas que se hicieron. Todas estas propuestas fueron rechazadas y mire a dónde hemos llegado hoy".



También, insistió en que la situación en Venezuela debe solucionarse de una forma diplomática: "Lo cierto sí es que hay que mantener un hemisferio en paz. Hay que mantener un hemisferio que no dé lugar a ningún tipo de actuaciones de guerra y por eso es importante darle espacio a la sensatez y a la diplomacia. Esto debe resolverse por las vías diplomáticas, pero obviamente en este diálogo se deben aceptar las distintas propuestas que se están presentando. Es muy importante, hay que evitar la violencia, el derramamiento de sangre en este hemisferio".



El ultimátum que le habría dado Trump a Maduro

Reuters indicó, según tres fuentes cercanas al presidente estadounidense Donald Trump, Maduro le habría dicho enuna llamada que "estaba dispuesto a abandonar Venezuela siempre que él y sus familiares tuvieran una amnistía legal completa, incluida la eliminación de todas las sanciones estadounidenses y el fin de un caso emblemático que enfrenta ante la Corte Penal Internacional". También, según las fuentes, "solicitó el levantamiento de las sanciones a más de 100 funcionarios del gobierno venezolano, muchos de ellos acusados por Estados Unidos de abusos a los derechos humanos, tráfico de drogas o corrupción".

Si Trump aceptaba estas propuestas, Maduro le habría pedido a la vicepresidenta Delcy Rodríguez dirigir un gobierno interino de cara a nuevas elecciones, según dos de las fuentes de Reuters. Sin embargo, al parecer Trump rechazó la mayoría de sus solicitudes en la llamada, que duró menos de 15 minutos, y le dio un ultimátum que habría expirado el pasado viernes 28 de noviembre.

Al siguiente día, Trump, quien ha ordenado un despliegue militar cerca a las costas venezolanas en el Caribe, supuestamente para combatir el narcotráfico, anunció a las aeronaves civiles que operan en el espacio aéreo venezolano a "actuar con precaución" debido a la "situación de seguridad que empeora y la actividad militar intensificada en o alrededor de Venezuela".

