POLÍTICA  / Gobierno busca eliminar varios requisitos para nombrar embajadores y otros cargos: claves del debate

Gobierno busca eliminar varios requisitos para nombrar embajadores y otros cargos: claves del debate

Actualmente, para ocupar estas posiciones, cada funcionario debe "ser profesional, tener un posgrado y experiencia". Sin embargo, el Gobierno busca cambiar los requisitos, lo cual ha generado controversia.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 21 de nov, 2025
