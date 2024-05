Gobierno presentó la reforma pensional que será votada en la Cámara: ¿qué cambió?

Quedó lista la reforma pensional para su tercer debate en el Congreso. En la mañana de este viernes, 17 de mayo de 2024, el Gobierno nacional presentó el contenido que se votará la próxima semana en la Cámara de Representantes, tras la aprobación de la iniciativa en el Senado.

>>> También puede leer: Reforma pensional: ¿es viable que se suba el umbral de cotización en Colpensiones?

¿Qué puntos se modificaron en la reforma pensional?

La reforma pensional no se modificó mucho en comparación con lo que se aprobó en el Senado de la República. Se mantiene el artículo que obliga a los colombianos a cotizar hasta 2,3 salarios mínimos en Colpensiones y el restante en los fondos privados.

Adicionalmente, hay precisiones sobre las pensiones, no van a tener un impuesto y también se elimina un artículo que creaba un régimen especial para que las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes pudieran pensionarse.

Publicidad

La ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, fue la que presentó los detalles y explicó los alcances de esta reforma pensional que se tiene que aprobar antes del 20 de junio.

La ministra de Trabajo llegó al Congreso y caminó directo a la oficina del secretario de la Comisión Séptima, a quien entregó un voluminoso documento que contiene la reforma pensional.

Publicidad

“La verdad es que yo lo que quiero destacar es el trabajo riguroso y serio que se ha hecho para la construcción de esta ponencia para el tercer debate”, dijo Gloria Inés Ramírez.

El documento cuenta con el apoyo de los congresistas del Partido Liberal y el Partido Conservador. Sin embargo, el Partido de la U aún no define si apoya el proyecto.

“Insistimos en un umbral del 1,5 porque a más alto el umbral, mayores subsidios, pero hay que pensar en las nuevas generaciones”, sostuvo Víctor Salcedo, representante a la Cámara del Partido de la U.

Entre los acuerdos se mantiene que los colombianos que ganen hasta 2,3 salarios mínimos coticen obligatoriamente en Colpensiones y la entrada en vigencia de la norma, una vez se apruebe, quedó para julio de 2025.

Publicidad

Otros puntos que no tuvieron modificaciones son el pilar solidario, que establece una renta de 230.000 pesos para los adultos mayores de 65 años, y el pilar semicontributivo, que es la renta, no una pensión, que van a recibir aquellas personas que lograron cotizar algunas semanas, pero que no alcanzan los requisitos legales para obtener una pensión.

Publicidad

>>> También puede leer:¿En cuánto quedaría umbral de reforma pensional si Cámara no respalda propuesta de Petro?