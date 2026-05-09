Hermano de Germán Vargas Lleras cuenta lo que le dijo antes de fallecer: "Deja un legado"

En medio de las exequias para despedir a Germán Vargas Lleras en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, su hermano, Enrique Vargas Lleras, habló con Noticias Caracol. Aseguró que el exvicepresidente deja un "legado muy grande" en la política colombiana, y contó que logró hablar con él antes de morir.

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Enrique comentó que el Palacio San Carlos es muy especial para la familia, pues allí gobernó Carlos Lleras Restrepo, abuelo de Germán, por lo que pasaron gran parte de su infancia allí. Su hermano contó que el exsenador "se preparó desde muy temprana" edad para ocupar cargos públicos: "Siempre estaba preocupado por las responsabilidades públicas (...) Hasta el último minuto de su existencia tuvo una gran preocupación por el país, por las diferentes ramas del poder".

También destacó las enseñanzas que Germán, quien fue ministro y vicepresidente del gobierno de Juan Manuel Santos, le dejó a la política. "Fue un ejemplo de vida, de responsabilidades en lo legislativo, en lo ejecutivo. Un hombre que además siempre respetó las corporaciones jurídicas, sus fallos, sus designios, y deja un legado muy grande, que el país empezará a digerir ahora que materialmente no está", aseguró Enrique.



Además, hizo énfasis en los principales proyectos e ideales que defendió el representante de Cambio Radical, entre ellos, ser "el autor" de la iniciativa para restablecer la extradición, además de fomentar la extinción de bienes para luchar contra el narcotráfico y "abrirle los ojos" al país sobre la negociación del Caguán con las Farc, durante el gobierno de Andrés Pastrana.



En otras declaraciones a medios de comunicación, el hermano del exvicepresidente resaltó la valentía que tuvo el político para enfrentar las amenazas y atentados de los que fue víctima: "Hemos perdido a uno de los hombres más preparados y comprometidos con el país. Un hombre sano, limpio, que le entregó su vida completa al país… valiente que se enfrentó a las bombas, al narcotráfico, a las guerrillas, a la delincuencia común, nunca le tembló la mano”.



Las palabras de despedida del hermano de Germán Vargas Lleras

Enrique le relató a Noticias Caracol que la noche en la cual falleció su hermano, el viernes 8 de mayo, habló por última vez con Germán. "Anoche me despedí y le agradecí todo lo que hizo por la familia, por el país, por sus responsabilidades. Sacrificó el 90% de su vida para entregársela al país y a sus responsabilidades públicas. Poco tiempo vivió Germán para haberse consentido a sí mismo", aseguró.

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Ante la pregunta de si alguna vez pensó volver a un cargo público en el Congreso, Enrique respondió: "Una vez se retiró del Congreso Nacional, después de haber cumplido todas sus etapas, nunca pensó en regresar. Pensamos que eventualmente, si las circunstancias se daban, hubiésemos podido tener una oportunidad de hacer una campaña nuevamente, pero los tiempos no nos dieron, desafortunadamente el tratamiento no evolucionó como pensamos que podía haber sido, y al país se le escapó la oportunidad de tener a Germán Vargas en la reconstrucción de Colombia".

LAURA VALENTINA MERCADO

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