Iván Cepeda: “El deber de nuestro Gobierno es escuchar críticas de ciudadanía y oposición”

Además de Laura Sarabia, directora del Dapre, y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quienes reconocieron la masiva participación de ciudadanos en las marchas del 21 de abril, hubo otros políticos de la coalición del gobierno que hablaron de estas movilizaciones admitiendo su valor. Uno de ellos fue el senador Iván Cepeda.



Para él, “el deber de nuestro Gobierno es escuchar la inconformidad y las críticas de la ciudadanía y la oposición. Debemos explicar lo que injustamente se malinterpreta o no se entiende. Corregir lo que se ha hecho mal. Dialogar para buscar un acuerdo nacional. Así se construye la democracia”.

La congresista María José Pizarro habló en un sentido similar, recalcando que “persisten en Colombia dos modelos de país: aquellos que tienen un anhelo profundo de cambio y quienes por distintos motivos se resisten”.

Es por eso que “debemos cumplir. Eso implica insistir en los cambios estructurales para los cuales fuimos electos. Pero también, al ser Gobierno, debemos trabajar con otros sectores políticos y sociales para concertar el alcance de las reformas. Seremos entonces también fuerza de diálogo, ese que proponemos hace décadas”, agregó.

Por su parte, el representante Heráclito Landinez recalcó que “con las marchas de hoy, el presidente de la República les ha manifestado a sus organizadores que siguen tendidos los puentes para hacer el gran acuerdo nacional, en el cual todas las voces serán escuchadas y todas las voces serán tenidas en cuenta”.

El representante Alejandro Ocampo destacó que fuera “una marcha tranquila, cosa que nosotros nunca tuvimos. Me encanta que en este Gobierno se garanticen todos los derechos para que puedan marchar, que el Esmad, que la Policía no haya hostigado, no los haya atacado”.

Para el senador Ariel Ávila, con las movilizaciones del 21 de abril “llegamos a la época de las marchas y las contramarchas. El Gobierno ya ha llamado el primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, a la movilización, donde seguramente la izquierda se volcará a las calles, y este va a ser el común denominador en todo este tiempo que queda y se va a meter a la campaña presidencial”.