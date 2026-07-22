Iván Cepeda: "No voy a ir a la posesión, sea en una guarnición militar o en el Congreso"

El excandidato presidencial y senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, quien representa a la oposición en el nuevo gobierno, habló con Noticias Caracol sobre los cuestionamientos a los representantes de las curules de paz, quienes en su mayoría apoyan al presidente electo Abelardo de la Espriella. También, reiteró que no irá a la posesión presidencial y que no reconoce la legitimidad de la elección de De la Espriella en la jornada del pasado 21 de junio.

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Recientemente, 11 de los 16 representantes de las curules de paz manifestaron su apoyo al proyecto político del presidente electo Abelardo de la Espriella. Ante este panorama, Cepeda mencionó: "A todas luces han engañado a sus electores porque ellos se hicieron elegir por una circunscripción creada por el acuerdo de paz de 2016 para honrar ese acuerdo, implementarlo, satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y avanzar en la paz, que es todo lo contrario a lo que ha dicho el señor De la Espriella (...) Ha enunciado claramente que va a desmontar cualquier política e institucionalidad de paz".

En ese sentido, indicó que los representantes "pueden ser objeto pues de cualquier acción de carácter jurídico y político, cosa que habrá que examinar en el desarrollo de los próximos meses como actúen en el Congreso.



Iván Cepeda habla de posesión de Abelardo de la Espriella

Sobre la posesión del presidente electo el próximo 7 de agosto, la cual se llevaría a cabo en una guarnición militar en el sur del país, el senador del Pacto Histórico reiteró que no asistirá. "He anunciado claramente que yo no voy a ir a la posesión, sea en una guarnición militar, sea en el Congreso o en otro lugar. Y no lo voy a hacer porque lo he dicho, no reconozco la legitimidad de quien será ese día posesionado como presidente de la República. Así que dónde se hará eso lo determinará el Congreso, pero ese es un acto en el cual yo no voy a participar, y el sitio donde se haga me parece que es secundario con relación a una discusión más de fondo".



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