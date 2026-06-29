José Manuel Restrepo pide a UNP suspender nuevos nombramientos durante transición presidencial

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, solicitó a la UNP que suspenda nuevos nombramientos durante la transición presidencial, tras la “expedición del Decreto número 0670 del 26 de junio de 2026 que tiene como propósito establecer requisitos alternativos de estudios y experiencia aplicables a los empleos de Oficial de Protección, Código 3137, de la Unidad Nacional de Protección, en los grados allí señalado para ‘promover condiciones amplias, equitativas y no discriminatorias de acceso a los empleos de Oficial de Protección’”.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En una carta dirigida al director de la UNP, Augusto Rodríguez, señaló que no ponía en duda “la validez jurídica del Decreto”, pero “lo que sí constituye objeto legítimo de la presente solicitud es la provisión de cargos que con base en este Decreto planee efectuar la Unidad Nacional de Protección durante esta etapa de transición y empalme, teniendo en cuenta que el Decreto vigente no genera por sí mismo la obligación de la entidad de proveer cargos de manera inmediata y que, en el actual contexto de transición, exige una valoración especialmente cuidadosa de su oportunidad, necesidad y conveniencia institucional”.



“Es inadmisible que en los últimos días de un gobierno saliente se cambien las reglas de juego”

Restrepo cuestionó que el gobierno saliente expida un decreto “para cambiar los requisitos de quienes podrían ser nombrados como oficiales de protección de la UNP”, recalcando que serán “personas que tendrán la misión de proteger al presidente electo de la República y a su equipo de Gobierno”.

“Es absolutamente y totalmente inadmisible que en los últimos días de un gobierno saliente se cambien las reglas de juego para definir quiénes podrán integrar el esquema de protección del presidente que eligieron los colombianos y de todos sus ministros y cabezas de estado. Con la seguridad de presidente no se juega”, expresó.



El vicepresidente electo añadió que “la protección del Presidente de la República y de su equipo de Gobierno no puede definirse en los últimos días de una administración saliente”. Por eso, además de solicitar que se suspendan nuevos nombramientos en la UNP, Restrepo también pidió “entregar toda la información sobre los procesos en curso”.



“Como director del proceso de Empalme Anticorrupción, velaré para que, con estricto apego a la Constitución y la ley, ninguna decisión de última hora comprometa la capacidad del nuevo Gobierno de cumplir el mandato que le otorgaron los colombianos”, aseguró.

Publicidad

El vicepresidente ya había solicitado anteriormente a la Cancillería “suspender los nombramientos en provisionalidad en las carreras diplomáticas y consular hasta el próximo 7 de agosto. Esto, también, bajo la instrucción del Presidente Abelardo de la Espriella”. Agregó que “los últimos días del gobierno saliente no pueden ser una carrera contrarreloj para repartirse cargos y para dejar amarradas decisiones que corresponden exclusivamente al Gobierno de los colombianos que ellos eligieron”. (Lea también: Gobierno anuncia a Germán Ávila como coordinador del empalme con delegado de De la Espriella)

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL