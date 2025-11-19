En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ESTADOS UNIDOS-VENEZUELA
MENORES MUERTOS BOMBARDEOS
EMERGENCIA POR LLUVIAS
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Juan Carlos Pinzón propone mecanismo para elegir un único candidato que enfrente a la izquierda

Juan Carlos Pinzón propone mecanismo para elegir un único candidato que enfrente a la izquierda

El precandidato señaló que aspirantes de distintos partidos deben participar, primero, en una encuesta y los de mayor porcentaje deben enfrentarse en una consulta popular.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 19 de nov, 2025
Comparta en:
Juan Carlos Pinzón

Publicidad

Publicidad

Publicidad