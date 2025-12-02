En vivo
POLÍTICA  / Presidente Petro le responde a Trump sobre posibles ataques de Estados Unidos contra Colombia

Presidente Petro le responde a Trump sobre posibles ataques de Estados Unidos contra Colombia

El mandatario colombiano sostuvo que "sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios" e invitó al presidente norteamericano a "que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaía a EE. UU.".

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 2 de dic, 2025
Gustavo Petro y Donald Trump -
Archivo

