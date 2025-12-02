Presidente Petro le responde a Trump sobre posibles ataques de Estados Unidos contra Colombia

El presidente Gustavo Petro le respondió a Donald Trump, quien en las últimas horas advirtió sobre posibles ataques en territorio colombiano. Petro le manifestó a Trump que "no amenace nuestra soberanía".

Donald Trump señaló que Colombia podría convertirse en objetivo de ataques similares a los anunciados contra Venezuela. El comentario se produjo durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, cuando le preguntaron sobre la siguiente fase de las operaciones contra los cárteles, ya que el mandatario había afirmado que comenzarían “muy pronto” con ataques en tierra.

Ante la pregunta sobre a qué se refería exactamente, el mandatario estadounidense mencionó directamente a Colombia, afirmando que el país cuenta con fábricas de producción a gran escala de cocaína, la cual es traficada y vendida en Estados Unidos. Según Trump, cualquier nación que produzca drogas y las lleve a su territorio es susceptible de ser atacada en tierra. El presidente subrayó que los ataques no se limitan exclusivamente a Venezuela.



Trump sostuvo que “Colombia produce cocaína, tiene planta de fabricación de cocaína y luego nos venden su cocaína, pero cualquiera que haga eso y que lo venda a nuestro país está sujeto a ataques, no solo Venezuela”.



"Atacar nuestra soberanía es declarar guerra": presidente Petro a Trump

“Venga, señor Trump, a Colombia, lo invito para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU. Sin misiles, he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios. Venga conmigo y le enseño cómo se destruye un laboratorio cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía porque despertará el Jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”, manifestó el president Gustavo Petro a Donald Trump.



El mandatario le sostuvo al norteamericano que él “ya me calumnió, no continúe por ahí. Si un país ha ayudado a detener milesde toneladas de cocaína para que no la consuman los norteamericanos es Colombia”.



Trump dice que ataques en Venezuela comenzarán "pronto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este martes que "muy pronto" comenzarán los ataques contra cárteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano, tras el operativo contra embarcaciones en el Caribe, acusadas de transportar drogas.

"En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto", declaró el mandatario a la prensa durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

La semana pasada, Trump ya había advertido que sus Fuerzas Armadas actuarán "muy pronto" en tierra contra presuntos narcotraficantes venezolanos y pidió a pilotos y aerolíneas considerar el espacio aéreo venezolano "cerrado en su totalidad".

Un eventual ataque en territorio venezolano se enmarcaría en la operación denominada por el Pentágono como Lanza del Sur, que hasta ahora ha destruido una veintena de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, dejando, según EE.UU., más de 80 personas muertas, acusadas de ser narcotraficantes.

De acuerdo con The Washington Post, en el primero de esos ataques, realizado el pasado 2 de septiembre, se habría ejecutado un segundo bombardeo ordenado supuestamente por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, para eliminar a dos supervivientes, una acción que podría investigarse como crimen de guerra.

Consultado sobre este asunto, Trump afirmó que no tiene información al respecto, que confía en Hegseth y que ha escuchado que el almirante al mando de la operación, Frank Bradley, "es una persona extraordinaria".

El presidente también aseguró que la destrucción de lanchas presuntamente cargadas con drogas ha salvado "miles de vidas" en Estados Unidos.

Por su parte, Hegseth señaló que no vio supervivientes mientras monitoreaba el ataque y criticó a la prensa por difundir información que "no se basa en la verdad".

Tanto la Casa Blanca como el Pentágono han insistido en que todos los ataques son completamente legales y han reiterado su confianza en el trabajo de Bradley.

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE