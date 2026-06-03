La cárcel para violadores de animales será ley en Colombia: ¿qué viene ahora?

Este 3 de junio se aprobó en su último debate en la Cámara de Representantes el proyecto de ley que busca que los abusadores de animales sean llevados a la cárcel. La senadora Esmeralda Hernández, ponente y autora del proyecto, habló con Noticias Caracol para explicar en qué consiste esta iniciativa que ya culminó su trámite en el Congreso de la República. Lo único que falta es que esta pase por sanción de Presidencia para convertirse oficialmente en Ley de la República. El ahora candidato que aspira llegara la Casa de Nariño, Iván Cepeda, también fue autor y ponente.



Con esta normativa se crea formalmente el delito de acceso carnal en contra de animales, una conducta que hasta ahora no estaba tipificada en el Código Penal colombiano y, por lo tanto, no daba cárce: "Lo que logramos con esta ley es crear el tipo penal, pero además garantizar que no sea un delito excarcelable", explicó Hernández.

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A partir de la entrada en vigencia de esta ley, quien incurra en este delito podría ser sentenciado a una pena de 48 a 55 meses de prisión. La ley protege a cualquier tipo de animal sin excepciones.

¿Cuáles son los agravantes?

La pena podría aumentar gradualmente hasta los 120 meses de prisión (10 años), dependiendo del caso, si concurren los siguientes agravantes:



Si el acto ocurre en el espacio público.

Si el animal muere a causa de la violación.

Si el animal es abusado en repetidas ocasiones.

Si el delito es cometido por varias personas.

Si el acto se realiza frente a un menor de edad.

Con estas herramientas, los jueces finalmente tendrán la facultad y el marco legal para enviar a prisión a los violadores de animales.



¿Cómo denunciar a partir de ahora?

Hernández detalló que antes las personas intentaban instaurar denuncias por estos casos, pero las autoridades no las aceptaban porque la conducta era prácticamente legal: "Hoy es el mismo trámite de interponer cualquier denuncia por cualquier tipo de delito. Lo que va a pasar ahora es que los jueces e investigadores ya tendrán las herramientas para investigar, judicializar, sancionar y condenar a estos criminales", afirmó la congresista.

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Tras la aprobación de la ley, la congresista citó varios casos aberrantes que se presentan de forma continua en el territorio nacional y cuyos perpetradores permanecían impunes. Por ello, hizo una invitación contundente a la ciudadanía para que denuncie formalmente y se pueda iniciar el debido proceso.

"Todos los días nos llegan casos. Aquí hay personas que conocen quiénes son los violadores que siguen libres, que siguen recogiendo animalitos de la calle que nadie echa de menos, los llevan a sus casas, los torturan y los animales quedan desgarrados".

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Esta problemática afecta a perros, gatos, gallinas, patos y grandes cuadrúpedos. Actualmente existen denuncias, registros e incluso material audiovisual con el que los criminales se lucran, el cual ahora podrá ser usado para judicializarlos.

María Paula Rodríguez Rozo

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