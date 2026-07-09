Canciller designado por De la Espriella dice que no mantendrá relaciones con Nicaragua y Cuba

El canciller designado por el gobierno electo de Abelardo de la Espriella, Omar Bula Escobar, habló en entrevista con Noticias Caracol las líneas de lo que será la diplomacia colombiana a partir del 7 de agosto una vez asuma la nueva administración. Bula Escobar, quien ha ocupado diversos cargos en el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas en Oriente Medio, África y América Latina y acumula más de dos décadas de experiencia en labores humanitarias y gestión de crisis, detalló un plan de "reingeniería" del servicio exterior que busca, en sus palabras, devolverle a Colombia su relevancia internacional bajo un esquema de soberanía, transparencia y alineación con valores democráticos (Siga leyendo: De la Espriella designó a Omar Bula Escobar como ministro de Relaciones Exteriores).

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Uno de los pilares fundamentales será la recomposición de relaciones que el ministro designado considera debilitadas. Bula fue enfático en la necesidad de retomar la cercanía con socios históricos. "Muchas alianzas se han roto durante los últimos años, particularmente nuestra relación con los Estados Unidos, con Israel y con países afines que compartan la filosofía política ideológica", afirmó.

Sobre la relación con Washington, el canciller designado señaló que habrá una colaboración estrecha, especialmente contra el crimen transnacional, aunque aclaró que "esta ayuda no será una sumisión a los Estados Unidos, será simplemente una colaboración siempre teniendo en cuenta los intereses del país". Por otro lado, la relación con Israel -con el que el Gobierno saliente de Gustavo Petro rompió relaciones por el genocidio en Gaza- será prioritaria en materia de seguridad e inteligencia: "Esta relación se va a reconstruir de inmediato. Israel ha sido clave en la seguridad en términos de contribución para las fuerzas armadas".



En esa línea, el canciller designado hizo anuncios importantes. Bula Escobar aseguró un cambio drástico respecto a países con regímenes cuestionados, y adelantó que el nuevo Gobierno no mantendrá representación diplomática en Managua ni en La Habana. "No va a haber embajadas en Nicaragua y Cuba. Una embajada en una dictadura legitima la dictadura", sentenció, al tiempo que afirmó que su prioridad serán las naciones que respeten el espíritu democrático y los valores occidentales.



En cuanto a Venezuela, calificó la situación actual, con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en el poder, como una "oportunidad única" y señaló que las relaciones serán constructivas, enfocadas en la creación de riqueza y el combate a estructuras criminales fronterizas, reconociendo la necesidad de una transición hacia la estabilidad.

Publicidad

El futuro canciller, quien trabajó 20 años en la ONU, mantiene una postura crítica pero analítica frente a los organismos internacionales. Aseguró que se realizará un examen minucioso de cada tratado y membresía para determinar si benefician al país. "No se trata simplemente de hacer un rechazo del sistema multilateral... esto va a ser una política positiva proactiva siempre muy celosa de que todo lo que se decida... adhiera de manera estricta y religiosa a nuestro interés nacional", dijo Bula, quien ha cuestionado previamente la "agenda antioccidental" de la ONU, y señaló que la organización ha cambiado drásticamente desde su salida en 2011.

Entre los puntos clave de su gestión se encuentran, por un lado, la modernización y diplomacia comercial, que se pondrá énfasis en la "diplomacia comercial, la diplomacia económica e inclusive la ciberdiplomacia" para insertar a Colombia de manera efectiva en la globalización. Y, por otro, habló de la defensa de la soberanía, pues a su juicio, ante la posibilidad de integrarse a estrategias de seguridad regional como el "Escudo de las Américas" -una iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con los gobiernos de derecha de la región-, Bula fue tajante: "La soberanía colombiana siempre está de primero... no podemos violar nuestros principios soberanos".

Publicidad

También se refirió a la crisis de los pasaportes. El ministro designado calificó la situación como un tema de "urgencia" y criticó la falta de transparencia en la contratación del Cobierno Petro y aseguró que buscará procesos de licitación claros para garantizar un documento de alta calidad internacional.

En palabras de Bula Escobar, el gobierno electo de De la Espriella busca una inserción más efectiva en la geopolítica global, priorizando siempre el interés nacional por encima de agendas externas heredadas.

El futuro canciller de Colombia estudió Ciencias económicas en la Universidad Católica de Lovaina La Nueva, Bélgica, y cursó otras áreas en las escuelas de negocios de las universidades de Harvard y George Washington, en Estados Unidos. También tiene trayectoria en la academia como profesor en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, la misma en la cual se graduó De la Espriella como abogado. En septiembre pasado, Bula Escobar se unió a la campaña de De la Espriella como su asesor especial en política internacional.

NOTICIAS CARACOL