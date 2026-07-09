¿Qué pasará con crisis de pasaportes en Gobierno de De la Espriella? Canciller designado responde

El canciller designado por el gobierno electo de Abelardo de la Espriella, Omar Bula Escobar, habló en Noticias Caraco lde lo que será su gestión en esa cartea y, entre otros temas, se refirió a la crisis de los pasaportes. El ministro de Relaciones Exteriores designado calificó la situación actual como un asunto de "urgencia" que requiere una intervención inmediata bajo criterios de transparencia y rigor técnico. Durante la entrevista con este noticiero, el futuro ministro enfatizó que este documento es la "cédula internacional" de los colombianos y no puede seguir siendo motivo de controversia o mala calidad (Siga leyendo: Canciller designado por De la Espriella dice que no mantendrá relaciones con Nicaragua y Cuba).

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Bula Escobar señaló que el equipo de empalme ya lleva más de dos semanas revisando los acuerdos vigentes, particularmente los establecidos con Portugal, debido a fallas detectadas en el servicio. Al respecto, el canciller designado fue enfático al declarar: "No podemos contribuir con un documento que es lo único que nos representa en el exterior ni de mala calidad ni según las normas".

El diplomático recordó que Colombia mantuvo un sistema de pasaportes sin cuestionamientos durante más de dos décadas, por lo que considera inaceptable la inestabilidad actual. "Hoy sí quiero que el colombiano sepa paso por paso qué medidas se van a tomar para solucionarlo", afirmó Bula, quien subrayó que su gestión se distanciará de la falta de claridad que, a su juicio, marcó la administración saliente de Gustavo Petro.



Dentro de la hoja de ruta planteada por Bula Escobar para resolver la crisis, se destaca una hoja ruta que inicia, por un lado, con licitaciones transparentes. Ante la posibilidad de retomar contratos con proveedores anteriores como Thomas Greg & Sons, el canciller designado aclaró que no se favorecerá a dedo a ninguna empresa. "Se hacen licitaciones para eso hay procesos transparentes eso es lo que yo quiero hacer", sentenció, y aseguró que la decisión final dependerá exclusivamente de lo que más le convenga al país en términos de calidad y costo.



También habló de estándares de calidad internacional. El objetivo primordial, explicó, es garantizar que el documento cumpla con todas las exigencias globales para evitar estigmas contra los ciudadanos en el extranjero. El canciller designado aseguró que se realizará un "análisis muy muy cuidadoso para asegurarnos de que tenga la calidad internacional".

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Bula Escobar fue honesto sobre los tiempos de ejecución, y advirtió que la solución no será inmediata tras la toma de posesión. "Esto no va a ser fácil, no va a ser de un día para otr, no va a ser el 14 de agosto que tendremos pasaportes nuevos", explicó, al tiempo que pidió un margen de maniobra para implementar los cambios estructurales necesarios.

Bula Escobar fue coordinador regional para América Latina del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas y cuenta con más de 20 años de experiencia en servicio humanitario y gestión de crisis en escenarios de guerra, hambre y conflictos. El futuro canciller de Colombia estudió Ciencias económicas en la Universidad Católica de Lovaina La Nueva (Bélgica) y cursó otras áreas en las escuelas de negocios de las universidades de Harvard y George Washington, en Estados Unidos.

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También tiene trayectoria en la academia como profesor en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, la misma en la cual se graduó De la Espriella como abogado. En septiembre pasado, Bula Escobar se unió a la campaña de De la Espriella como su asesor especial en política internacional.

Bula Escobar se convierte en el undécimo ministro anunciado por el presidente electo que avanza en la conformación de su gabinete del que ya hacen parte entre otros el político bogotano Rodrigo Lara Restrepo, quien estará al frente del Ministerio del Interior, o el abogado Iván Cancino, designado como ministro de Justicia.

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