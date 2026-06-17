Ministerio de Igualdad dejaría de existir el 20 de julio al no cumplirse fallo emitido hace dos años

El Ministerio de la Igualdad dejaría de existir el 20 de julio de 2026, luego de que la Corte Constitucional ordenara subsanar los fallos en la creación de la cartera, para lo que había dado un plazo de dos legislaciones (2024 y 2026).

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Dicho Ministerio fue creado en enero de 2023, bajo la administración del Gobierno de Gustavo Petro, y la vicepresidenta Francia Márquez fue la primera en dirigir ese despacho.



¿Por qué no podría seguir funcionando el Ministerio de la Igualdad?

En mayo de 2024, la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 2281 de 2023 “por medio de la cual se crea el Ministerio de Igualdad y Equidad y se dictan otras disposiciones por vicios de procedimiento en su formación”.

Tras encontrar los fallos en la creación de la cartera, el alto tribunal determinó “DIFERIR los efectos de la presente decisión, por el término de dos (2) legislaturas, contadas a partir del 20 de julio 2024”, es decir las de 2025 y de 2026. Lo anterior, con el fin de subsanar las falencias en la formación del despacho y así garantizar su continuidad en el Ejecutivo.



El Congreso debía en esos dos periodos legislativos revisar la ley que dio origen al Ministerio de la Igualdad y corregir los errores cometidos. En abril de 2025, congresistas y miembros de la comunidad diversa radicaron el proyecto de ley que buscaba dar continuidad a la entidad gubernamental.



Sin embargo, el 20 de junio termina la legislatura actual, por lo cual ya no quedaría tiempo para emitir una nueva norma que le dé permita al ministerio seguir funcionando.

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Con lo anterior y según el fallo de la Corte Constitucional, la “Ley 2281 de 2023 dejará de producir efectos definitivamente y no formará parte del ordenamiento jurídico” a partir del 20 de julio, lo que daría por cerrado el Ministerio de la Igualdad.

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